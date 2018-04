Innsbruck – Philippe Sollers ist sauer, schimpft über „geistig Behinderte“ und ein „populistisch faschistisches Festival“. Ziel seines Zorns sind renommierte Zeitungen: Die New York Times, Le Monde, das Nachrichtenmagazin L’Obs. Für die beiden Letzteren hat der inzwischen 81-jährige Starautor lange Jahre geschrieben. Nun wirft er den Zeitungen die Verbreitung von „Fake News“ vor. Nicht über ihn, sondern über seine Frau Julia Kristeva.

Kristeva ist Frankreichs Parade­intellektuelle, die Grande Dame des Poststrukturalismus, eine Denkerin von Weltrang, Verfasserin folgenreicher Studien über Intertextualität, Symbolfigur feministischer Theoriebildung und Wegbereiterin der Gender­studies. Ausgerechnet Kristeva soll in den 70er-Jahren Informantin des bulgarischen Auslandsgeheimdienstes gewesen sein. Das jedenfalls berichtete die New York Times Ende März und verwies auf Dokumente, die die Kommission zur Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit Bulgariens im Rahmen einer Routineuntersuchung entdeckt und öffentlich gemacht hat. Inzwischen sind sie auch online abrufbar. Demnach sei Kristeva, geboren 1941 im bulgarischen Sliwen, 1971 von einem Agenten angeworben worden. Der Verdacht liegt nahe, dass die Kooperation mit dem Geheimdienst schon bei ihrer Ausreise aus Bulgarien vereinbart gewesen sei. Kristeva ging 1965 mit einem für neun Monate bewilligten Stipendium nach Paris – und blieb dort. Folgen hatte die „Rückkehrverweigerung“ weder für Kristeva noch für ihre Angehörigen in Bulgarien. Was zumindest für den Autor Ilija Trojanow – der für seinen Roman „Macht und Widerstand“ jahrelang Akten der Staatssicherheit ausgewertet hat – ein Indiz für die Kooperation Kristevas mit den Behörden ist. Bulgariens Auslandsgeheimdienst wurde gerade in den 70er- und 80er-Jahren immer wieder mit Attentaten – etwa jenes auf Papst Johannes Paul II. im Mai 1981 – in Zusammenhang gebracht.

Die Authentizität der Akten leugnet auch Kristeva nicht. Den Vorwurf, sie habe für den Geheimdienst gearbeitet, weist sie jedoch von sich. Das Dossier, in dem sie den Decknamen „Sabina“ trägt, mag echt sein, sein Inhalt sei bloße Fiktion: der Versuch, sich mit einer namhaften Informantin zu schmücken. Sie sei als Spionin inszeniert worden, so die 76-Jährige in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt. „Schon die totalitären Regime praktizierten eine Art des Postfaktischen“, erklärt sie.

Sonderlich ergiebig ist das rund 400 Seiten starke Dossier nicht: Die zusammengetragenen Informationen gehen kaum über hinlänglich Bekanntes hinaus; Kristeva sei eine nachlässige Informantin gewesen, liest man; 1977 wurde die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Schriftliche Berichte von Kristeva selbst gibt es – mit Ausnahme einer Postkarte – keine. Daraus und aus dem Umstand, dass Seitenzahlen und Inhaltsverzeichnis mehrfach geändert wurden, schließt Trojanow, dass das Dossier gesäubert wurde. Für ihn ein Hinweis darauf, dass die Behöre ihre ehemalige Agentin – die mutmaßliche Zusammenarbeit des Geheimdienstes und „Sabina“ endete 1977 – schützen wollte: „Die Behörde war großzügig.“ So hat Trojanow seinen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch überschrieben.

Auf ihrer Homepage stellt Julia Kristeva fest, dass sie nie für einen Geheimdienst gearbeitet hat. Jedem, der anderes behauptet, droht sie mit Klagen. Ihr Ehemann Philippe Sollers geht noch einen Schritt weiter: Gegenüber der Zeitschrift La Règle du Jeu mutmaßt er über eine internationale Intrige russischen Ursprungs. Er beklagt die linke Leichtgläubigkeit in Bezug auf Putins „Falschinformationen“. Belege dafür blieb er schuldig. (jole)