Stockholm – Die Affäre in der Schwedischen Akademie, der Jury für den Literaturnobelpreis, greift immer weiter um sich: Die Ständige Sekretärin Sara Danius tritt zurück. Sie gebe nicht nur ihren Posten, sondern auch den Sitz in der Akademie auf, berichteten schwedische Medien übereinstimmend nach einer Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend.

„Das war der Willen der Akademie, und nach diesem Willen richte ich mich“, sagte Danius demnach. Die 56 Jahre alte Literaturwissenschaftlerin war zuletzt wegen ihres Umgangs mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in der Akademie stark kritisiert worden. Drei Mitglieder hatten ihre Arbeit niedergelegt, weil die Akademie keine ausreichenden, auch personellen Konsequenzen aus der Affäre ziehen wollte.

Sogar der schwedische König Carl XVI. Gustaf hatte sich eingeschaltet und die Mitglieder der Akademie aufgefordert, ihrer Verantwortung für die ehrwürdige Kulturinstitution gerecht zu werden. Die Nobelpreisstiftung hatte gewarnt, der Skandal werde dem Ansehen aller Nobelpreise schaden. (APA/dpa)