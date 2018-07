Tanja Maljartschuk wurde Sonntagvormittag im ORF-Theater Klagenfurt mit dem 42. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Die in Wien lebende Ukrainerin siegte im Stechen bei der öffentlichen Jury-Abstimmung gegen Bov Bjerg und Raphaela Edelbauer.

Nach dem mit 25.000 Euro dotierten und nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannten Hauptpreis, der im Vorjahr an den Steirer Ferdinand Schmalz gegangen war, werden nun die übrigen drei Jury-Preise vergeben. Anwärter dafür sind Bov Bjerg, Ally Klein, Özlem Özgül Dündar, Raphaela Edelbauer, Anna Stern und Joshua Groß, die alle ebenso auf die Shortlist gesetzt wurden. Dazu kommt ein per Internet-Stimmenabgabe ermittelter Publikumspreis.

Sieben Autorinnen und sieben Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels. Im Vorjahr war der Bachmann-Preis an den Steirer Ferdinand Schmalz gegangen. (APA)