London – Im Harry-Potter-Universum ist der 31. Juli das magischste Datum – für deutschsprachige Muggel seit 20 Jahren. Kurz vor dem gemeinsamen Geburtstag des berühmten Zauberers und seiner Erfinderin Joanne K. Rowling (diesmal der 53.) am letzten Julitag brachte der Hamburger Carlsen Verlag 1998 „Harry Potter und der Stein der Weisen“ heraus. Ein Jahr nach dem englischen Original kam das Buch in die hiesigen Buchläden. Zwei Jahrzehnte später sind 34 Millionen deutsche Exemplare verkauft, weltweit gar mehr als 450 Millionen.

„Harry Potter“ sei für die Kinderbuch-Literatur etwa so gewesen wie die Beatles für die Popmusik, sagte die schottische Jugendbuchautorin Julie Bertagna. Damit geht auch die Chefin des Carlsen-Verlags, Renate Herre, konform: „Harry Potter ist für Carlsen auch heute noch außergewöhnlich und in der Buchbranche einzigartig.“ „Das wird es so wohl nie wieder geben.“

Geburtsstunde der Fanfiction, Bücher für Jung und Alt

Der große Hype setzte zwischen dem dritten und vierten Band ein, rund um das Jahr 2000. „Plötzlich belegte ein Kinderbuch Platz eins bis drei der Bestsellerlisten“, erinnert Herre. Wesentlich dazu beigetragen habe die Verbreitung des Internets. „Erstmals bekam ein Buchtitel eine eigene Homepage, vor allem aber wurde Fanfiction zum Mainstream“, erzählt sie. „Die Leser mussten ja die Wartezeit bis zum nächsten Band überbrücken. Es ist unglaublich, wie viele Geschichten sie dabei produziert haben.“

Jeder neue „Harry Potter“-Roman wurde von den Fans sehnsüchtig erwartet. Vor Buchläden bildeten sich lange Schlangen, Kinder kamen mit Umhang und Zauberstab. Die Reihe selbst wandelte sich im Laufe der Jahre von Kinderbüchern über Freundschaft und den Kampf zwischen Gut und Böse zu düsteren Jugendbüchern, in denen der Tod immer präsent war.

Daher war der Welterfolg auch prägend für die Landschaft der Kinder- und Jugendliteratur. „Er löste nicht nur einen neuen Fantasyboom aus, es erschienen danach mehr Reihen und mehr Crossover-Titel, also Bücher für junge wie erwachsene Leser gleichermaßen“, erinnert die Expertin. „Vor allem aber wurde Kinder- und Jugendliteratur aufgewertet. Die „New York Times“ machte eine eigene Bestsellerliste dafür auf, als Harry Potter alles andere verdrängte.“ Auf dem deutschsprachigen Markt trug Übersetzer Klaus Fritz zum Erfolg bei. „Die Übersetzer bekamen meistens nur ganz wenig Zeit. Aber auch für seine sprachlichen Einfälle gebührt ihm ganz großes Lob“, sagt O‘Sullivan.

Die Harry-Potter-Industrie ist mit ihren Filmen, Theaterstücken, Museen und Rundreisen längst ein Imperium. Auch die von Rowling erfundene Sportart Quidditch ist inzwischen Kult, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft, die heuer in Italien (Florenz) stattfand – siehe Video oben.

Noch heute „Einstiegsdroge“ für Lesemuffel

Als der erste deutsche Potter in den Handel kam, arbeitete Christel Heidemann-Schmidt in einer Buchhandlung in Elmshorn bei Hamburg – und war wie ihre ebenfalls für den Kinder- und Jugendbucheinkauf zuständige Kollegin begeistert. „Ich schrieb eine Rezension für ein Anzeigenblatt und warnte: „Wenn Sie Ihrem Kind dieses Buch kaufen, werden Sie es drei Tage lang nicht sehen.“ Auch damals war es schon wichtig, Kinder zum Lesen zu bekommen.“ Noch immer ist sie im selben Geschäft – und noch immer funktioniere „Harry Potter“ als „Einstiegsdroge“ für Lesemuffel.

Fasziniert war die Buchhändlerin damals nicht nur davon, dass eine Autorin von Anfang an sieben Bände ankündigte. Gerne habe sie ihren Kunden auch die Geschichte von der arbeitslosen, alleinerziehenden Autorin aus Großbritannien erzählt, deren Manuskript erst niemand wollte. In Deutschland lehnten viele Kinderbuch-Verleger ebenfalls ab. Der Hamburger Klaus Humann, damaliger Chef des kleinen Carlsen Verlages mit 35 Mitarbeitern (heute 190), schlug zu – auch wenn es ein Risiko gewesen sei, wie er später berichtete.

Alle sieben Bände als Neuausgabe

Dass der Zauber weitergeht, dafür sorgen Carlsen-Chefin Herre und ihr Team. Zum Jubiläum veröffentlichen sie am 31. August alle sieben Bände als Neuausgabe. Für den neu illustrierten Auftritt wählten sie den Mailänder Künstler Icapo Bruno aus. Auch Hörbuchstar Rufus Beck kehrt dann nach langer Zeit für drei Jubiläumslesungen in Hamburg, Berlin und München in die Zauberschule Hogwarts zurück. Kurze Zeit später kommt im Herbst der zweite Film des Spin-offs „Phantastische Tierwesen“ in die Kinos. Das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“, derzeit in London und New York zu sehen, wird 2020 ebenfalls in Hamburg auf die Bühne gebracht.

Zum Jubiläum richtete Carlsen die Internetseite „20 Years Of Magic“ ein. Dort teilen Fans ihre schönsten Erlebnisse mit der magischen Welt. „Ich weiß noch, wie ich am Fenster gestanden und auf den Briefträger gewartet habe“, schreibt Cathrin. War das Buch endlich da, habe sie es sofort durchgelesen. Und Tania berichtet: „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht kurz in Hogwarts vorbeischaue. Die Bücher sind meine Zuflucht, mein Ausbruch aus dem Alltag, mein zweites Zuhause und damit etwas ganz Besonderes.“ (APA, TT.com)