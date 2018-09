Lienz – „Selma – ein jüdisches Mädchen“ lautet der Titel einer Veranstaltung am Samstag, den 22. September. Schauspielerin Eva Maria Gintsberg widmet sich den Texten von Selma Merbaum, die schon mit 15 Jahren Gedichte schrieb. Die junge Jüdin wurde 1924 in Czernowitz in der heutigen Ukraine geboren. Als 18-Jährige starb sie in einem Arbeitslager, ihre Gedichte blieben zum Teil erhalten. Die Lesung wird von Stefan Manges am Akkordeon musikalisch begleitet.

Der Abend beginnt um 20 Uhr im Saal der Musikschule Lienz. Karteninfos und Reservierungen: www.stadtkultur.at. (TT)