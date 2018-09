Paris - Die französische Sängerin Carla Bruni hat via Instagram Fotos von der in aller Stille zelebrierten Hochzeit des Schriftstellers Michel Houellebecq (62) verbreitet. ,,Tausend Glückwünsche an Lysis und Michel Houellebecq für ihre schöne Hochzeit und Danke, dass ihr uns an eurem Glück habt teilnehmen lassen."

Mit diesen Worten und zwei Fotos, die den Autor (,,Elementarteilchen", ,,Unterwerfung") an der Seite einer elegant gekleideten Frau zeigen, hat sich Carla Bruni-Sarkozy (50), Ehefrau des früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy (63) für die Einladung zu der Hochzeit bedankt, die am Samstag stattgefunden haben soll. Lysis soll die dritte Frau des Schriftstellers sein. Erstmals heiratete der 62-Jährige Anfang der 80er Jahre. (APA/dpa)