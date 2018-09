Innsbruck - Lilo, Axel, Poppi und Dominik, die Helden unzähliger Kinder der 1980er- und 90er-Jahre, sind wieder in gefährlichen Abenteuern vereint. Nach 20 Jahren schickte Autor Thomas Brezina seine „Knickerbocker-Bande" erst einmal nach Canon Island und kein Jahr nach dem Erfolg des Comebacks legt der Vielschreiber nun mit dem Band „Schatten der Zukunft" im Verlag Ecowin eine Fortsetzung vor.

Der die „Knickerbocker4immer"-Fans aufscheuchende, an Rowlings „Harry Potter" angelehnte Trick dabei: Die Buchhelden wachsen mit ihren Lesern mit, sie sind jetzt um die Mitte dreißig: Lilo Wissenschafterin an der Universität Innsbruck, Dominik Schauspieler in den USA, Poppi Tierärztin in Graz, Axel Sportlehrer in Linz. Von einem fernen Finsterling gesteuert, wird ihnen in London Cyberkriminalität vorgeworfen, sie müssen um ihr Leben bangen. Die Leser treffen auf Vertrautes: Gefahr, Spannung, kürzeste Kapitel und eine Sprache, die sich nicht geändert hat, die in genauen Schritten und einfachen Worten erzählt. Da fängt Brezina, der am Ende weitere Fortsetzungen andeutet, wohl auch Nicht-Leser wieder ein. (u.st.)