Innsbruck – Vor gut einem Jahr wurde Egon A. Prantl 70. Sieht man von einer Lesung im Brenner-Archiv, das inzwischen auch den Vorlass des Autors verwahrt und aufarbeitet, ab, ging der runde Geburtstag spurlos vorüber. Die Zeiten, in denen „eap“ als mit meistgespielter Dramatiker des Landes für Aufsehen und Aufregung sorgte, schienen vorbei. Seit einem halbszenischen „Che“ im Rahmen des Tiroler Dramatikerfestivals 2012 segelte Prantl quasi unter dem Radar einer breiteren Öffentlichkeit.

Mit dem Hörspiel „Schande. Blut. Krieg“ meldet er sich nun zurück. Am Montagabend wurde es im Studio3 des ORF Tirol präsentiert. Am Sonntag, 7. Oktober, wird es im Rahmen der Sendung „Trommelfell“ (20 Uhr) ausgestrahlt. Prantls langjähriger „partner in crime“, ORF-Redakteur Martin Sailer, hat die wütende Weltuntergangsvision inszeniert. Auch die Sprecher – Brigitte Jaufenthaler, Günter Lieder und Dietmar Mössmer – haben viel Erfahrung mit der an Joyce und Arno Schmidt geschulten Sprachwucht des Autors, der Akteuren wie Publikum einiges abverlangt.

„Schande. Blut. Krieg“ ist Prantl „in a nutshell“ und par excellence: Drei Figuren, die erste Traumfabrik-Diva Jean Harlow (Jaufenthaler), der Bandit Babyface Nelson (Mössmer) und ein Veteran (Lieder), fallen sich in einem Bunker, der an den ovalen Aufenthaltsraum des amtierenden „pussy-grabber in chief“ erinnert, ins Wort. Und stellen die Belastbarkeit ihrer Behauptungen auf die Probe. Draußen ist Krieg, Weltkrieg, in dem das Schlachten auf den Schlachtfeldern vom eigentlichen Verbrechen ablenkt, vom jeden Willen zum Widerspruch betäubenden Verblödungsmaschinenwerk des Konsumismus. Kern des Kammerspiels ist die Klage über den Verlust aller Streitkultur. Debatten werden behauptet, aber nicht geführt. Der Widerstreit der Worte ist gefühligem Besserwissen und wichtigtuerischer Instant-Empörung gewichen. „Schande. Blut. Krieg“ ist eindrücklich montierte Sprachwucht – berauschend und ernüchternd zugleich. Man sollte es zum Anlass nehmen, sich erneut mit Egon A. Prantl und seinen irrwitzigen Verstörungstexten zu beschäftigen. Und den einen oder anderen, in welcher Form auch immer, erneut auf der Bühne zu erproben. (jole)