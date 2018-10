Innsbruck – Zum 80. Jahrtag des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich und der Novemberpogrome von 1938 wird ein neues Buch des verstorbenen Bischofs Reinhold Stecher veröffentlicht. In „Der blaue Himmel trügt“ finden sich gesammelt die persönlichen Erinnerungen Stechers an diese Zeit – illustriert mit seinem eindrucksvollen Aquarellzyklus „14 Stationen 1938–1945“. Von der Po­gromnacht des 9. November 1938 über die Aufhebung der Wallfahrt nach Maria Waldrast, die Verhaftung durch die Gestapo, den Fronteinsatz in Russland und Karelien bis zu seiner Heimkehr im Herbst 1945 spannt Stecher seine Erinnerungen.

Die Buchpräsentation findet am Montag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Tyrolia Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 15, statt. (TT)