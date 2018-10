Thiersee – Auf einen lebendigen, abwechslungsreichen Abend können sich Zuhörer der „Literatur am See“ am 19. Oktober in Thiersee freuen. Die Schreibnomaden laden um 19.30 Uhr ins Café „Das Neue“. Zu hören gibt es etwa Geschichten über das Auskommen mit Geschwistern, von Katz und Maus, vom ersten Kuss, von dem Besuch eines Konzerts oder des Oktoberfests, vom Minigolf beim Panradl, Nachdenkliches zum Gebrauch der Muttersprache, ein Mundartgedicht, und was schreibende Nomaden sind. Alle Werke stammen aus der Feder der Schreibnomaden, (Schreibwerkstatt von Bruni Kilchenmann). (TT)