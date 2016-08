Von Christiane Fasching

Innsbruck – Die ORF-Wahl bleibt ein Duell. Die Nachfrist für weitere Kandidaten ist Montagmittag ohne Nachnominierungen durch einen der 35 Stiftungsräte verstrichen. Wie die TT berichtete, haben sich somit acht Personen für das Amt des ORF-Chefs beworben. Eines ist aber jetzt schon klar: Entscheiden wird sich das Rennen zwischen dem amtierenden Generaldirektor Alexander Wrabetz und dem aktuellen Finanzdirektor Richard Grasl. Es ist nämlich davon auszugehen, dass nur diese beiden zum Hearing ins oberste ORF-Gremium eingeladen werden. Bis Freitagmittag kann jedes Mitglied des Stiftungsrats dafür Nominierungen einbringen. Hearing und Wahl des Generaldirektors finden am 9. August statt, einen Tag früher präsentieren die Kandidaten auf ORF III in einer Live-Sendung ihre Konzepte auch den geneigten Zuschauern des Spartenkanals.

Detaillierte Einblicke in die umfangreichen Konzepte haben bislang nur die Stiftungsräte erhalten, an die Öffentlichkeit ist jedoch gedrungen, dass sowohl Wrabetz als auch Grasl das Rennen mit einer Informations-Offensive machen wollen. Das wiederum erweckt den Eindruck, als wäre die ORF-Information aktuell in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Redakteurssprecher Dieter Bornemann sieht das anders. „Die ORF-Information ist sicher keine Baustelle – im Gegenteil. Es ist allerdings nicht sehr hilfreich, wenn die Bewerber das in ihrem Konzept so darstellen. Die Zuschauer haben hohes Vertrauen in die Informationssendungen des ORF, das bestätigen auch die steigenden Quoten“, sagt Bornemann. Einer neuen News-Show, die von Wrabetz angedacht wird, oder der Verlängerung der „ZiB“, die von Grasl anvisiert wird, steht er prinzipiell positiv gegenüber. „Gegen mehr Nachrichten haben die Redaktionen nichts: Die Frage ist nur, wie das personell zu stemmen ist. Vor zehn Jahren hat es pro Tag zehn Nachrichten-Sendungen des aktuellen Dienstes im Fernsehen gegeben. Heute sind es 24 Sendungen – die Information ist von 80 Minuten pro Tag auf 4 Stunden und 45 Minuten angestiegen. Gleichzeitig haben wir extreme Sparauflagen bekommen. Ohne zusätzliches Personal wird nicht viel mehr an Sendungen produziert werden können“, gibt Bornemann zu bedenken.

Sagt’s und bringt auch den von Richard Grasl vorgeschlagenen digitalen 24-Stunden-ZiB-Kanal ins Spiel, auf dem in einer 15-minütigen Schleife die jeweils aktuellsten Nachrichtenbeiträge laufen sollten. „Für einen Nachrichten-Kanal im Internet braucht es eine Änderung im ORF-Gesetz. Derzeit ist uns das nicht erlaubt“, sagt er. Und setzt nach: „ZDF und ARD haben bis jetzt keinen Nachrichten-Kanal zustande gebracht. Der viel kleinere ORF wird sich schwertun, 24 Stunden Nachrichten zu produzieren. Das braucht viel Geld und Personal und ich zweifle daran, ob an normalen, Nachrichten-schwachen Tagen sehr viele Leute zuschauen würden“, betont der Redakteurssprecher.

Indes gilt es für die beiden Kandidaten, die Mehrheit des Stiftungsrates, der bekanntlich größtenteils in politische „Freundeskreise“ untergliedert ist, für sich zu gewinnen. Bislang ist das Rennen um das höchste Amt am Küniglberg allerdings noch offen: Für eine Mehrheit sind 18 Stimmen notwendig, der von der SPÖ favorisierte Wrabetz kann wie der von der ÖVP unterstützte Grasl mit 13 Stimmen rechnen. Das Zünglein an der Waage werden am 9. August also die Vertreter der Opposition bzw. die unabhängigen Stiftungsräte sein.

Bornemann hofft, dass letztendlich nicht zu viele Wahlzuckerln verteilt werden: „Aus der Berichterstattung über die Bewerbungs-Konzepte geht hervor, dass viele neue Positionen geschaffen werden, um Pluralität zu garantieren. Ich hoffe stark, dass es bei der Besetzung dieser Positionen dann um journalistische Kompetenz geht und die Posten nicht mit Kandidatinnen und Kandidaten besetzt werden, die vorher mit den Parteien ausgemauschelt wurden.“