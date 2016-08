Von Christiane Fasching

Wien – Roter Stehaufmann oder schwarzer Aufstreber? Am Dienstag wird das Duell am Küniglberg zwischen dem amtierenden ORF-Chef Alexander Wrabetz und seinem Finanzdirektor Richard Grasl entschieden: Dann steht fest, ob das Türschild am Büro des ORF-Generaldirektors mit 1. Jänner nur abgestaubt oder doch erneuert werden muss. Spannung pur?! Na ja. Herr und Frau Österreicher fiebern bei dieser Wahl wohl nur bedingt mit – schließlich liegt es ja auch nicht in ihrer Macht, wer in den kommenden fünf Jahren beim größten Medienunternehmen des Landes das Sagen hat. Der ORF-Chef wird vom 35-köpfigen Stiftungsrat bestimmt, ein Großteil davon ist politisch klar zuordenbar, unabhängige Vertreter sind Mangelware. Doch genau deren Stimmen werden entscheidend sein: Für einen Sieg braucht es eine Mehrheit von 18 Stimmen, aktuell können sowohl Wrabetz als auch Grasl allerdings nur mit 13 fixen Stimmen rechnen. Die Wahl wird also doch spannend.

Der Wahlkampf wiederum war zuletzt von wechselseitigen Sticheleien der beiden Kandidaten geprägt: Amtsinhaber Wrabetz verwies etwa auf Shakespeare und erklärte, dass „Königsmord selten gut für alle Beteiligten ausgeht“. Der potenzielle Königsmörder Grasl warnte indes eindringlich vor den Plänen seines Konkurrenten – und sprach vom „brutalsten Zugriff auf die Information und die Redaktionen, den es jemals in der Geschichte des ORF gegeben hat“. Aber auch Wrabetz nahm Grasls Konzept in die Mangel und attestierte seinem Konkurrenten allzu großen Machthunger – ein „Kompliment“, dass dieser umgehend wieder zurückgab. Die Samthandschuhe haben die hausinternen Duellanten abgelegt, schließlich heißt es nun entweder – oder.

Entweder tritt Wrabetz seine geschichtsträchtige dritte Amtszeit an – was vor ihm noch keinem gelang – oder Grasl steigt vom Finanzdirektor zum Generaldirektor auf – was vor ihm schon einem gewissen Alexander Wrabetz glückte. Zehn Jahre ist es her, dass er als damaliger kaufmännischer Direktor dank einer schlau eingefädelten Regenbogen-Koalition Monika Lindner vom Chefsessel verdrängte, der seither rot gefärbt ist. Und so ist’s auch kein Wunder, dass sich sowohl Bundeskanzler Christian Kern als auch Medienminister Thomas Drozda – beide SPÖ – unverhohlen für Wrabetz’ Wiederwahl aussprechen. Entschieden ist das Rennen damit aber noch nicht, schließlich gilt der bürgerliche Grasl als geschickter Netzwerker. „Der Druck auf eine bestimmte Stimmabgabe ist enorm“, meinte zuletzt der unabhängige Stiftungsrat Franz Küberl – und rief zu mehr Fairness auf. Nur eine der beiden Regierungsparteien könne ihren Kandidaten „durchbringen“. Im Sinne des Wohls des ORF sprach sich Küberl deshalb in der Kathpress für eine „General-Fairness“ der unterlegenen Partei aus. Es gelte an einem Strang zu ziehen, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich eine gute Zukunft zu sichern. „Der ORF ist logischerweise weit mehr als die Summe der Parteien“, so der scheidende steirische Caritas-Direktor.

Bevor der Stiftungsrat am Dienstag zusammenkommt, um nach einem ausführlichen Hearing über die ORF-Zukunft zu entscheiden, bekommen heute auch die Gebührenzahler Einblicke in die Konzepte der Kandidaten. In einer Live-Sendung auf ORF III haben Wrabetz und Grasl jeweils 15 Minuten Zeit, ihre Programm- und Strukturpläne unters Fernseh-Volk zu bringen. Frage- und Antwortmöglichkeiten gibt es dabei keine, im Publikum sitzen ORF-Mitarbeiter sowie Mitglieder des Stiftungs- und Publikumsrats. Ursprünglich war ein öffentliches Kandidaten-Hearing erwogen worden, darauf wurde aber aus rechtlichen Bedenken verzichtet. „Es wird mit Sicherheit keine Casting-Show“, meinte Wrabetz dazu im TT-Interview. „Österreich sucht den Super-Intendanten“ würde ja auch nur alle fünf Jahre auf Sendung gehen können.