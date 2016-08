Das Nuke Festival in Graz, das am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Samstagabend via Facebook bekannt. Das Festival war erst im Vorjahr wiederbelebt worden. Karten können ab Montag und bis 30. September zurückgegeben werden.

Die Verantwortlichen hatten allem Anschein nach mit schleppendem Kartenverkauf zu kämpfen. „Die Festivalsaison steht heuer vielerorts unter keinem guten Stern und der Sommer 2016 war aus Veranstaltersicht ein harter, davon wurden auch wir nicht ausgelassen“, heißt es in dem Statement. Und weiter: „Nach dem tollen und vielversprechenden Start 2015 haben wir trotz aller Liebe zum Projekt nicht das notwendige Set Up & Feedback für dieses Jahr erhalten, um ein sinnvolles und hochwertiges Festival auf die Beine zu stellen.“

Bei dem Festival auf dem Grazer Messegelände waren unter anderem Auftritte von den Fantastischen Vier, AnnenMayKantereit und Fritz Kalkbrenner geplant. (APA)