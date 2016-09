Berlin – Der deutsche TV-Satiriker Jan Böhmermann (34) ist beim neu geschaffenen Preis für Poppultur am Freitag in der Kategorie „Schönste Geschichte“ für sein umstrittenes Gedicht „Schmähkritik“ ausgezeichnet worden. Der ZDF-Moderator meldete sich per Videobotschaft und sagte: „Aus terminlichen Gründen, wegen Magen-Darm-Problemen und weil ich gerade zwei juristische Verfahren am Laufen habe, kann ich mich nicht so einfach öffentlich äußern zu dem Thema, zu dem ich heute Abend ausgezeichnet wurde.“

Gegen Böhmermann läuft unter anderem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es geht um ein Gedicht des TV-Moderators über den Staatschef, das Ende März für Wirbel gesorgt hatte.

In der Kategorie „Bester Newcomer“ ging der Preis an Post-Punk-Sänger Drangsal (23). Die Hamburger Hip-Hop-Band Deichkind bekam den Preis für die „beeindruckendste Liveshow“. Der Preis für Popkultur ging am Freitag im Berliner Tempodrom über die Bühne. Er wurde zum ersten Mal in zwölf Kategorien verliehen. Zu den Live-Acts gehörten der Rapper Casper und Singer-Songwriter Bosse. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Hamburger Musiker und Entertainer Bernd Begemann.

Die Gewinner wurden vom „Verein zur Förderung der Popkultur“ gewählt. Zu den knapp 400 Mitgliedern der Jury gehören Konzertveranstalter, Musikmanager, Journalisten und Künstler. Der Preis versteht sich als Alternative zu Auszeichnungen wie dem „Echo“, den die Musikindustrie vergibt. (dpa)