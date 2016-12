Innsbruck – Stecken die klassischen Medien tatsächlich in der viel diskutierten Glaubwürdigkeitskrise? Oder wird diese nur herbeigeredet – gar von den Medien selbst? Mit diesen Fragen eröffnete Moderator Georg Laich die Podiumsdiskussion am Medientag in der Universität Innsbruck. Mit dem FM4-Journalisten Martin Blumenau, Medienwissenschafter Knut Hickethier, Kommunikationswissenschafter Alexander Haas, APA-Geschäftsführer Clemens Pig und Moser-Holding-Vorstandsvorsitzendem Hermann Petz diskutierte am Dienstag eine rein männlich besetzte Runde zum Abschluss. Die Journalistinnen Ingrid Brodnig und Clara Akinyosoye waren wegen eines ausgefallenen Fluges beziehungsweise krankheitsbedingt verhindert.

Die Veranstaltung, zu der die interfakultäre Plattform Innsbruck Media Studies in Zusammenarbeit mit APA und Moser Holding geladen hatte, stand unter dem Motto „Medien und Glaubwürdigkeit: Zwischen ,Lügenpresse‘, Kampagnenjournalismus und Aufklärung“. Wobei sowohl der deutsche Medienwissenschafter Knut Hickethier als auch Politikwissenschafter Ulrich Sarcinelli die nationalsozialistische Herkunft des „Unwortes Lügenpresse“ betonten. Die Bewertung der Medien sei freilich schon immer ein Teil im Kampf um die Macht gewesen, sagte Hickethier. Was früher im Untergrund schlummerte, werde neuerdings aber laut artikuliert, fügte er mit Blick auf die „wüsten Pöbeleien“ in den sozialen Medien hinzu. Gleich mehrere Diskussionsteilnehmer äußerten Bedenken an dem Wort „sozial“ in diesem Begriff. Auf die von FM4-Mitbegründer Blumenau vorgeschlagene Wortkombination „gesellige Medien“ wurde in der Podiumsdiskussion gerne zurückgegriffen.

Das Vertrauen in die Medien habe sich seit den 1950er-Jahren kaum merklich verändert, führte Hickethier aus, die „Glaubwürdigkeitskrise“ sei ein „Medienthema“. Auch Blumenau hält die Debatte für „medial aufgeblasen“. Die klassischen Medien seien jedoch unbestritten der „Watschenmann der global vernetzten rechten Populisten“, wie Donald Trump belege. Über die Medien werde versucht, das System zu schädigen, die Gesellschaft zu destabilisieren. Als vierte Gewalt im Staate seien die Medien das schwächste Glied in der Kette.

Alle „populistischen Bewegungen betreiben Establishment-Bashing“, befand auch APA-Geschäftsführer Pig. Die Frage nach einer „Glaubwürdigkeitskrise“ könne indes nicht global beantwortet werden, erklärte Moser-Holding-Chef Petz. Es gebe international, national und regional „massive Unterschiede“. In Tirol seien die Zahlen stabil, wobei sich die Tiroler Tageszeitung sehr früh im digitalen Bereich engagiert habe, was unter anderem wohl auch mit 100.000 Likes für die TT auf Face­book honoriert wurde. Petz wunderte sich zugleich aber darüber, dass das Strafrecht nicht öfter in Bezug auf Hasspostings in diesen Netzwerken angewandt wird.

Allgemeiner Konsens herrschte darüber, dass die Medienkompetenz erhöht werden müsse. Wie Kommunikationswissenschafter Haas anmerkte, würde in vielen Studien aber nur die Medienkompetenz von Studierenden untersucht. Er sieht daher eher die Glaubwürdigkeit der Meinungsforschung angegriffen, der es gelingen müsse, auch „AfD-Wähler“ zur Teilnahme an Studien zu bewegen. Hier gelte es jedenfalls, die Medienkompetenz zu verbessern, so Haas, der vor „Cyber-Mobbing“ warnte. In den so genannten Echokammern, in denen Gleichgesinnte auf Facebook zusammenfinden, würden sie sich Bestätigung holen. Durch die vermeintliche Anonymität würde die Hemmschwelle sinken. Mit einem versöhnlichen „Krise als Chance begreifen“ endete der Medientag 2016. (sire)