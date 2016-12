Wien – An der Spitze von „News“ kommt es zu einem überraschenden Wechsel, in der Redaktion zu einem Aderlass. Chefredakteurin Eva Weissenberger nimmt den Hut und verlässt wie ihre Stellvertreterin Julia Ortner und mehrere Mitarbeiter das Unternehmen. Esther Mitterstieler, bisher Mitglied der Chefredaktion, übernimmt die Redaktionsleitung, berichteten Standard und Kleine Zeitung am Mittwoch.

Horst Pirker, Vorstand der Verlagsgruppe News, informierte die Mitarbeiter über die Rochaden am Mittwochvormittag per Mail, erfuhr die APA. Unlängst hatte er bei einem „Meet the CEO“-Termin mit Mitarbeitern bereits einen sogenannten prominenten Abgang angekündigt.

Neben dem Führungsduo Weissenberger und Ortner gehen etliche weitere: etwa Art Director Christian Sulzenbacher, Textchef Wolfgang Kralicek, Christoph Wurmdobler und Severin Corti. Damit sind auch viele jener Mitarbeiter dahin, die Weissenerger nach ihrem Antritt als News-Chefredakteurin Anfang 2015 an Bord geholt hatte.

Dass die News-Gruppe Mitarbeiter in beträchtlichem Ausmaß abbaut, war bekannt, Pirker hatte im September von bis zu 100 Stellen gesprochen. Zugleich hatte er damals bekräftigt, an News als Titel festhalten zu wollen. Und zuletzt betonte er in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten, dass es das Magazin 2017 noch geben werde: „Das ist ganz sicher.“ Dabei kündigte er aber auch an, das Magazin im nächsten Jahr „etwas anders akzentuieren“ zu wollen. Denn die softere Ausrichtung von News seit dem Relaunch habe „auf den genetischen Code von News zu wenig Rücksicht genommen“.

Pirker: Trennung erfolgt einvernehmlich

News-Chef Horst Pirker hat am Mittwoch betont, dass Weissenbergers Abschied auf deren eigenen Wunsch erfolge. Weissenberger habe „ein „kühnes Konzept etabliert und durchgezogen, mit großem Engagement und viel Kompetenz“, sagte Pirker der APA. Ihr Abschied habe weder mit der Ausrichtung des Magazins zu tun noch mit der wirtschaftlichen Performance.

Dass die News-Gruppe ein Restrukturierungsprogramm fahre, sei „seit Monaten bekannt“ – „und auch, dass ‚News besonders hohen Restrukturierungsbedarf hat“, so der Vorstandschef der Verlagsgruppe News. „Dazugekommen ist, dass Eva Weissenberger sich entschieden hat, ihre Verantwortung als Chefredakteurin zurückzulegen. Und mit ihr auch ihre zwei privat engsten verbundenen Mitarbeiter“, so Pirker in Hinblick auf Politik-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin Julia Ortner und Art Director Christian Sulzbacher.

Dass Pirker zuletzt nicht restlos glücklich mit der Linie von News schien, sei „kein Vorwurf an Eva Weissenberger“, unterstreicht er. Doch News und sein „genetischer Code“ beruhe auf den „konstituierenden Elementen“ Politik, Investigation, Chronik und Society. „Das haben wir nicht ausreichend gewürdigt. Da geht es aber nicht um einen Zick-Zack-Kurs.“

Mangelnder Markterfolg habe nichts mit dem Abgang der Chefredakteurin zu tun, betonte Pirker weiters. „News hat in der Ära Weissenberger die Zahlen - ob Leserzahlen, Auflagenzahlen oder auch Anzeigenumsätze – wirklich stabilisiert.“ Nachsatz des VGN-Chefs: „Aber stabilieren alleine ist zu wenig.“ Da nun mit dem abgeschlossenem „Restrukturierungsprogramm“ auch die „Kostenseite freundlicher gestaltet ist“, sei das Ziel für 2017 eine verbesserte Entwicklung.

Der Vertrag mit Weissenberger werde einvernehmlich aufgelöst, wobei das Datum noch nicht vereinbart sei, so Pirker schließlich. Wichtig sei eine „gute Übergabe“ an die neue Chefredakteurin Esther Mitterstieler. Weder Weissenberger noch Mitterstieler waren am Mittwoch erreichbar. (APA)