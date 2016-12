Kairo – In Ägypten ist erneut ein Journalist des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera festgenommen worden. Der Ägypter Mahmoud Hussein, der am Sitz des Senders in Doha arbeite, sei am Freitag während eines Urlaubs in seiner Heimat festgenommen worden, teilte der katarische Sender am Samstag mit. Ihm werde Unterstützung der islamistischen Opposition in Ägypten vorgeworfen.

Im Dezember 2013 waren in Ägypten drei Al-Jazeera-Journalisten festgenommen worden – einige Monate nach dem Sturz des islamistischen Staatschefs Mohammed Mursi. Sie wurden später wegen angeblich falscher Berichterstattung zugunsten der islamistischen Muslimbruderschaft zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nach internationalen Protesten wurden die Journalisten, darunter ein Kanadier und ein Australier, wieder freigelassen.

Nach Mursis Sturz durch den damaligen Armeechef und heutigen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi wurden in Ägypten hunderte Anhänger der Muslimbruderschaft in international kritisierten Massenprozessen zum Tod verurteilt. (APA/AFP)