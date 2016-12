Von Alois Vahrner

Innsbruck – Lugger ist einer von Österreichs führenden Experten rund ums Thema Wohnen und war bzw. ist auch in verschiedenen Institutionen in Tirol, Österreich und auch international tätig. Zudem gibt er seit 25 Jahren Wohnhandbücher für Tirol und ganz Österreich heraus.

Nach 41 Jahren (davon sechs Jahre Prokurist und 27 als Geschäftsführer) bei der Neuen Heimat hat Lugger heute seinen letzten Arbeitstag. Von Ruhestand kann aber beim fast 68-jährigen Langzeit-Geschäftsführer von Tirols größter gemeinnütziger Wohnbaugesellschaft keine Rede sein: Ab 1. Jänner wird Lugger als TT-Ombudsmann mithelfen, knifflige Wohnrechtsfälle von Leserinnen und Lesern zu lösen. Das Ombudsmann-Team wird damit künftig als Quartett noch schlagkräftiger: Bereits bisher agierten hier Ex-Wirtschaftskammer-Präsident Hansjörg Jäger, der frühere ORF-Ombudsmann Michael Motz und TT-Chefreporter Markus Schramek.

Lugger hat 1975 bei der Neuen Heimat angeheuert – als damit erster Jurist des Unternehmens. Seit er 1989 Geschäftsführer wurde, seien insgesamt über 1,42 Mrd. Euro in Neubauten und 377 Mio. Euro in Instandhaltungen investiert worden. Heute werde zehnmal so viel gebaut wie in seinen Anfangsjahren. Die Neue Heimat stehe wirtschaftlich hervorragend da und habe auch dank einer sehr gut aufgestellten Wohnbauförderung im Land Tirol sehr viel zu leistbarem Wohnen beigetragen, sagt Lugger. Auch bei Neubauten liege man mit etwa 4 Euro pro Quadratmeter reiner Miete (also ohne Betriebskosten, Heizung oder Steuern) um 50 Prozent unter dem privaten Marktniveau.

Wichtig sei es ihm und seinen Kollegen gewesen, nicht nur günstig zu bauen, sondern auch ökologisch nachhaltig und mit zeitgemäßer Architektur. Obwohl die Neue Heimat zu je 50 Prozent dem Land Tirol sowie der Stadt Innsbruck gehöre und damit im öffentlichen Eigentum stehe, werde das Unternehmen effizient wie ein Privatunternehmen geführt. „Wir haben sicher mit unseren Mitarbeitern einen Kulturwandel geschafft und somit einen schlafenden Riesen wachgeküsst.“ In einem bundesweiten Vergleich liege die Neue Heimat unter allen 200 Gemeinnützigen „mit Sicherheit unter den fünf besten Gesellschaften“, betont Lugger.

Seit er in die Geschäftsführung eintrat, hat Lugger mehr als 20.000 Mietverträge unterschrieben. Im Bestand der Neuen Heimat seien 18.000 Wohnungen, in denen über 40.000 Menschen leben.