Innsbruck – Ernst Buob, der im November 2016 verstorbene Aufsichtsratsvorsitzende der Moser Holding AG und Treuhänder der Familienanteile am Unternehmen (75,01 Prozent), hat den Innsbrucker Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Wilfried Stauder testamentarisch als seinen Nachfolger eingesetzt. Die Bestellung von Stauder als so genannter Not-Geschäftsführer in der Beteiligungsgesellschaft der Familie (JS Moser Medienholding GmbH) ist die konsequente Umsetzung des testamentarischen Willens von Buob, zumal sein Verlassenschaftsverfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wilfried Stauder ist aufgrund seiner langjährigen Beratungstätigkeit für die Familie Moser sehr gut in ihre geschäftlichen Aktivitäten eingebunden und gilt als Vertrauter der Familie. In weiterer Folge wird Stauder auch die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der Moser Holding AG übernehmen.

Die formale Bestellung Stauders wird noch im Jänner 2017 erfolgen. Gleichzeitig wird der Vorstandsvorsitzende der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV), Gerhard Burtscher, zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt werden. Bekanntlich hält die BTV 24,99 Prozent an der Moser Holding AG.

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen wird sich der Aufsichtsrat der Moser Holding AG aus folgenden Mitgliedern zusammensetzen: Wilfried Stauder (Vorsitzender), Eugen Russ (stv. Vorsitzender), Gerhard Burtscher (stv. Vorsitzender), Ivo Moser, Stephan Moser, Hans-Heinrich Coninx. (TT)