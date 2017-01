Innsbruck - Mit österreichweit 510.000 monatlichen Nutzern und einer Reichweite von 51,3 Prozent in Tirol verteidigt die Tiroler Tageszeitung Online laut ÖWA Plus wieder ihre klare Spitzenstellung in Tirol, und behauptet sich damit auch souverän unter den digitalen Nachrichtenangeboten des Landes. Laut der heute veröffentlichten Studie hat TT.com im 3. Quartal 2016 mehr User als ORF.at (45,6 Prozent) und hängt Tageszeitungsportale wie derstandard.at (29,4 Prozent) oder krone.at. (28,6 Prozent) erneut um Längen ab. Übrigens liegen nur in Tirol und Vorarlberg die Bundesländerzeitungen mit ihren Plattformen TT.com bzw. vol.at vor dem Angebot von ORF.at.

88.000 TT.com-Nutzer pro Tag

Täglich sind es 88.000 Personen, die laut Web-Analyse mindestens einmal auf die Seiten von TT.com klicken, im Vergleich dazu waren es im ersten Quartal 2016 noch um 10.000 tägliche Nutzer weniger. Jeder TT.com-User greift übrigens im Schnitt über zwei unterschiedliche Endgeräte auf das Onlineangebot der TT zu.

87 Prozent der Tiroler sind im Internet

Laut der vorliegenden Studie nutzen 544.000 (bzw. 87 Prozent) aller Tiroler mittlerweile das Internet, bereits drei von vier steigen auch mobil über ihr Smartphone ins Internet ein.

Die ÖWA Plus ist die wichtigste Österreichische Analyse zur Erhebung von Onlinereichweiten und gilt als zentrale Studie für das digitale Marketing.

Quelle für alle angeführten Werte: ÖWA PLUS, Erhebungszeitraum 3. Quartal 2016, Internetnutzern in Tirol für einen durchschnittlichen Monat bzw. durchschnittlichen Tag (Mo-Fr), max. Schwankungsbreite +/- 1,1 %