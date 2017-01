Washington – Der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, ein großer Bewunderer des neuen US-Präsidenten Donald Trump, wird Kommentator des konservativen US-Senders Fox News. Der Brite sei für „politische Analysen“ bei Fox News sowie beim Fox Business Network engagiert worden, erklärte der Medienkonzern am Freitag, dem Tag von Trumps Amtseinführung.

Farage war früher Chef der europafeindlichen Partei UKIP. Nachdem die Briten im Juni mit knapper Mehrheit für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt hatten, sah er seine Mission erfüllt und legte den Parteivorsitz nieder. Während des US-Wahlkampfs warb Farage offensiv für Trump.

Nach seinem Wahlsieg Anfang November empfing Trump Farage mehrmals in seinem Trump Tower in New York. Der US-Milliardär ging sogar soweit, Farage im Kurzbotschaftendienst als britischen Botschafter in Washington zu empfehlen. „Er würde einen tollen Job machen“, schrieb Trump. In einem Zeitungsinterview vom Montag lobte der neue US-Präsident den Brexit als „großartige Sache“. (APA/AFP)