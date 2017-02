Wien – ATV bleibt ATV. Zumindest bis zum 10. März 2022. Solange muss der Sendername bestehen bleiben – das hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gestern mit einem Paket für die Übernahme des Privatsenders durch die ProSiebenSat.1-Puls4-Gruppe bekannt gegeben. Die wichtigste Botschaft dabei: ATV muss als eigenständiger österreichischer Sender mit eigener Redaktion fortgeführt werden.

So gut wie keine Auflagen gibt es im Werbebereich, obwohl die ProSieben-Gruppe auf dem Werbemarkt mit einem Marktanteil von über 36 Prozent schon jetzt marktbeherrschend ist. Vor allem gegen diesen Teil der Vorgaben zeichnen sich jetzt heftige Reaktionen anderer Medienmarktteilnehmer ab. Diese können binnen 14 Tagen bei der BWB oder dem Bundeskartellanwalt ihre Bedenken schriftlich äußern. Langt bis zum 9. März kein solcher Antrag ein, ist die Übernahme aus Sicht der Bundeswettbewerbsbehörde durch.

Der Zusammenschluss wurde gestern bei der BWB angemeldet – schon im Vorfeld hatte es allerdings „intensive Pränotifikationsgespräche“ gegeben. Dabei seien Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb in den betroffenen Märkten sowie die Auswirkungen auf die Meinungs- und Medienvielfalt in Österreich „eingehend geprüft“ worden, teilte die BWB mit. In Sachen Medienvielfalt wird unterstrichen, dass ATV eine „unverwechselbare Programmfarbe erreicht“ habe. Der Programmplatz soll wie der Sendername beibehalten werden, außerdem gibt es eine Standortgarantie für Österreich. Vorgeschrieben sind ein eigenständiger Geschäftsführer für den Programmbereich, ein eigener Chefredakteur und eine eigenständigen Programmierung. „Die redaktionelle Freiheit und Unabhängigkeit der Redaktion von ATV bestehen fort“, heißt es in den Auflagen. Über die Programmgestaltung im Bereich „Nachrichten und Information“ entscheide ATV eigenständig – wobei das „Rohmaterial für Nachrichtensendungen“ sehr wohl aus gleichen Quellen kommen könne. Auch die „technische Abwicklung“ könne „synergetisch“ bewerkstelligt werden. Eigene Redakteure vor Ort einzusetzen, stehe im Ermessen des Chefredakteurs.

Es soll kein Durchschalten der Puls4-News statt ATV Aktuell geben – die Nachrichtensendung werde fortgeführt, in welchem Ausmaß, ist allerdings vertraulich. Angaben zum Budget für Nachrichtensendungen sind ebenso vertraulich wie zur „Mitarbeitergarantie“. Wesentliche Programmänderungen seien nicht geplant, österreichspezifische Eigenproduktionen wie „Bauer sucht Frau“ sollen fortgeführt, weniger erfolgreiche Formate ersetzt werden. Es soll zwei österreichspezifische Hauptabende geben. Die Eigenproduktionen sollen weiterhin von ATV produziert oder in Auftrag gegeben werden, die Erstausstrahlung auch tatsächlich auf ATV stattfinden.

Um zu vermeiden, dass ATV und Puls4 zur gleichen Zeit ähnliche Programme spielen, dürfen die Geschäftsführer und Chefredakteure der Sender die Programmgestaltung besprechen. Ziel sei eine möglichst breite Auswahl für die Zuseher. Detail am Rande: Die Auflagen beziehen sich nur auf ATV und nicht auf ATV II. Für den ATV-Ableger gibt es auch keine Bestandsgarantien. (APA, TT)