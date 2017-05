Von Silvana Resch

Innsbruck – Wenn heute um 19.05 Uhr das neue Ö1-Medienmagazin „#doublecheck“ zum ersten Mal gesendet wird, darf mit gespannter Aufmerksamkeit gerechnet werden – nicht zuletzt im ORF selbst. Schließlich wurde das Format jahrelang angekündigt, mit der Programmreform hat es nun doch geklappt. „Erfreulicherweise ist die Entscheidung FÜR das Medienmagazin gefallen“, erklärt Hannes Aigelsreiter, Hörfunkchefredakteur des ORF. Für die Umsetzung brauche es „auch Mut und den haben Generaldirektor und Hörfunkdirektor letztendlich aufgebracht. Im Wissen, dass auch über den ORF kritisch berichtet werden wird.“ Und der gebürtige Tiroler Stefan Kappacher, der die monatliche Magazinsendung gemeinsam mit Nadja Hahn gestaltet, versichert, immer dann über den ORF zu berichten, wenn es von Relevanz sei. „Generaldirektor Alexander Wrabetz geht selbst davon aus, dass ihm doublecheck nicht immer nur Freude bereiten wird, wie er gesagt hat. Wir nehmen das als Rückenstärkung für eine glaubwürdige und transparente Medienberichterstattung auf Ö1.“ Kritisch auch über das eigene Unternehmen zu berichten sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, fügt Aigelsreiter hinzu: „Da darf es keine Tabus geben!“

In der ersten Ausgabe wären die Sendungsmacher wohl auch schwer an der aktuellen ORF-Debatte vorbeigekommen: Thomas Prantner, stellvertretender ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, hatte unlängst in einem Profil-Interview in Richtung ORF-Anchorman Armin Wolf über den „Verhörraum“-Stil „mancher Moderatoren“ geätzt. Ein Interview, das sich Prantner von ORF-Chef Wrabetz angeblich absegnen ließ.

„Kann Journalismus zu kritisch sein?“, ist nun das Thema der ersten Ausgabe. „Kritischer Journalismus muss anecken“, befindet Kappacher. Das sei heute vielleicht noch eine Spur wichtiger als früher – „weil Journalismus von sozialen Medien und Meinungsseiten im Netz so in Frage gestellt wird. Wenn man als Journalist von allen Seiten nur Lob bekäme, müsste man sich wohl Sorgen machen.“ Von der Begleitmusik dürfe man sich nicht beirren lassen. Als Innenpolitik-Journalist habe er gelernt, mit Kritik umzugehen.

Auf die Frage ob der politische Druck auf den ORF zugenommen habe, antwortet Aigelsreiter: „Die Quantität von Befindlichkeitsstörungen liegt immer auch an den Regierenden und den Entscheidungsträgern. Manche pudeln sich lautstark am Telefon auf, andere wiederum über die Bande bei Stiftungs- oder Publikumsräten, andere nur alle heiligen Zeiten. Allerdings: Vor Wahlen nimmt der Druck von allen Seiten zu. Ihm nachzugeben wäre aber fatal, denn auch das würde die Glaubwürdigkeit der ORF-Radioinformation untergraben.“

„#doublecheck“ solle dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit des Journalismus insgesamt zu festigen, erklärt Kappacher: „Das Ö1-Medienmagazin soll aufklärerisch im besten Sinn sein. Wir wollen Hintergründe und Zusammenhänge beleuchten. Sagen was ist, aber vor allem auch, was dahintersteckt. Das ist bei einer derart konzentrierten Medienlandschaft wie der österreichischen meiner Ansicht nach ganz besonders wichtig.“ Stellt sich die Frage, ob eine monatliche Magazinsendung von 25 Minuten Länge ausreicht? „Berichten und aufklären können wir nie genug. Geplant sind deshalb auch Medienbeiträge in den Ö1-Journalen und in den Panoramasendungen“, kündigt Aigelsreiter an.

Sein Magazinteam könne sich „journalistisch wirklich sehr ausbreiten und viel ausprobieren“, so der Hörfunkchefredakteur. „Wichtig dabei ist jedenfalls eine radiogerechte Aufbereitung der Themen sowie der Onlineauftritt.“ Der Erfolg solle nicht an der Quote gemessen werden: „Das Publikum muss durch das Magazin einen echten Mehrwert haben und die Zusammenhänge besser verstehen lernen. Ist das Publikum zufrieden, sind wir es auch und damit erfolgreich.“ „#doublecheck“ wird jeweils am ersten Freitag des Monats zu hören sein.