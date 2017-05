Wien — Die innenpolitischen Wirren in Österreich ziehen auch über die Grenzen hinaus weite Kreise. So berichtete etwa die britische Zeitung „Guardian" über den neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz (30) und versuchte sich an einem Porträt. Dabei nahm der Autor auch Kurz' politische Vergangenheit ins Visier. So kommt etwa das berüchtigte „Geilomobil" zur Sprache, mit dem Kurz 2010 als Obmann der JVP Wien auf Stimmenfang ging.

„xxx hugs & kisses Outside minister Sebi"

So weit, so gut. Für seine Recherchen zog das renommierte Blatt allerdings die österreichische Satire-Seite „Die Tagespresse" zu Rate. Am Ende des Berichts zitiert der „Guardian" einen Satire-Artikel vom Mai 2014, wonach Kurz sein „Recht auf Vergessen" geltend machen und sämtliche Suchergebnisse zum Geilomobil aus dem Google-Universum verbannen wolle.

„Bitte bitte liebe Google-Leute, mir ist das sowas von peinlich LOL xD. Wäre echt geil, wenn ihr die Links weggeben könntet", wird Kurz in der „Tagespresse" unter anderem zitiert. Der „Guardian" nahm die satirischen Inhalte für bare Münze — und zitierte im Artikel auch Kurz' vermeintliche Grußworte an Google: „xxx hugs & kisses Outside minister Sebi".

Mittlerweile wurde die entsprechende Passage wieder aus dem Guardian-Artikel entfernt. Über den Google Cache ist das Original aber weiterhin abrufbar, wie das Online-Portal „Futurezone" berichtete. (tst)