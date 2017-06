Wien – „Ja, besser geht’s gar nicht“, brachten die beiden Minister Hans Jörg Schelling und Andrä Rupprechter die Stimmung beim MoHo-Sommerfest in Wien auf den Punkt. „Ich freu’ mich, hier dabei zu sein, da mich viel mit Tirol verbindet. Zahlreiche Mitarbeiter und Freunde sind aus Tirol und außerdem habe ich in Jochberg mit meiner Familie ein zweites Zuhause gefunden“, erzählte Schelling. „Außerdem ist die Bedeutung der Regionalmedien auch in Wien nicht zu unterschätzen, die Kommentare der TT werden von uns hier in der Bundeshauptstadt genau verfolgt“, so der Minister. Dabei beim TT-Fest waren u. a. auch Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und SP-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

„Im Lusthaus, dem historischen Pavillon, im Prater in dem der Kaiser früher schon glänzende Feste feierte, verstehen es die Tiroler, mit ihrem Charme und ihrer Herzlichkeit zu punkten“, waren sich da auch Joachim Feher (RMS Austria) und Philip Newald (Vorstand Österreichische Sportwetten) einig.

So gesehen und geschehen Donnerstagabend. Dorthin luden der Moser-Holding-Vorstand und der Gesamtverkauf TT zum bereits traditionellen Sommerfest der Tiroler Tageszeitung. Und wer eine der begehrten Einladungen in Händen hielt, wusste, was da auf ihn zukommt. Nämlich Kaiserwetter, Spaß sowie musikalische und auch kulinarische Schmankerln aus Tirol.