Von Silvana Resch

Innsbruck – Die Welt wird von Clowns regiert, ihr Ziel: die Abschaffung der Demokratie. Dafür überziehen sie die globale Medienlandschaft mit Unterhaltungs-Terror – so lautet die wohl plausibelste Weltverschwörungstheorie, die der Generator des Webprojekts www.dieweltherrschaft.net in Form eines Online-Videos ausspuckt. Spätestens aber wenn es um Beweise geht – jede gute Verschwörungstheorie braucht welche –, sollte offenbar werden, dass hier mit Ironie an die Sache herangegangen wird: Charlie Chaplins Film „Der große Diktator“ sei in Wahrheit als Hommage an Hitler gedacht gewesen, wurde aber „als Satire missverstanden“, behauptet der Sprecher in dem kurzen Online-Video. Das Webprojekt von ORF, Arte, SRF und BR, das seit gestern online ist, will spielerisch zeigen, dass so gut wie jede Verschwörungstheorie nach dem gleichen, einfachen Prinzip funktioniert. Dafür kann sich der Nutzer aus vier Bausteinen seine eigene Theorie basteln und sie auch gleich in den sozialen Medien teilen. Frage Nummer eins: Wer zieht hinter den Kulissen die Fäden? Zur Wahl stehen nicht die üblichen Verdächtigen Freimaurer, Illuminati oder Pharmakonzerne, sondern Katzen, Schlagerstars, Zahnärzte und Clowns. Baustein Nummer zwei ist die Zielsetzung der Verschwörer, das kann die Reduktion der Weltbevölkerung, mehr Geld, die Abschaffung der Demokratie oder gar der Dritte Weltkrieg sein. Was unweigerlich zur Frage nach der geeigneten Methode führt: Lässt sich das Ziel am besten durch Manipulation der Medien, biologische/technische Mittel oder die Unterwanderung von Machtstrukturen erreichen? Fehlt nur noch ein Beweis, der finale Baustein. Die Existenz einer geheimen Studie, offizielles Schweigen, historische Beispiele oder eliminierte Zeugen lassen sich jederzeit gut behaupten. Am Schluss eines jeden von insgesamt 192 möglichen Satire-Videos ist zu lesen: „Experten sind sich einig, das Ende naht.“

Umgesetzt wurde Teil eins dieses transmedialen Projekts, dem im September ein Dokumentarfilm zum Thema folgen soll, von Junge Römer und Metafilm. Der Fernsehfonds Austria, der Filmfonds Wien sowie der Zukunftsfonds zählen unter anderem zu den Fördergebern. Es gehe darum, ein „kulturelles und gesellschaftliches Phänomen“ aufzuarbeiten, erklärte Martin Traxl, Kulturchef des ORF, bei der Präsentation des Web-Projektes vor Journalisten. Verschwörungstheorien feiern derzeit ihre „digitale Renaissance“. Die entscheidende Frage sei: „Wieso haben die Rattenfänger wieder Hochsaison?“

So unterhaltsam manch eins der zusammengebastelten Verschwörungsvideos auch gerät, so ernst und beinahe altbacken der Einführungsfilm, der leider nicht wirklich übersprungen werden kann, um eine neue Version zu generieren. Von den vielen spannenden Webdokus, die Koproduzent Arte in den vergangenen Jahren präsentiert hat, ist „Die Weltherrschaft“ sicherlich nicht das innovativste Projekt, den Auftrag zur Aufklärung erfüllt das Webprojekt dennoch. Dass der Geheimbund der Schlagersänger die einst Kelly Family ins Rennen geschickt hat, um für einen drastischen Geburtenrückgang zu sorgen, ist eine Info, die an die Öffentlichkeit musste.