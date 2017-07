Innsbruck - Es ist vollbracht! Mit der heutigen Morgenshow ging Life Radio Tirol im modernsten Radiostudio des Landes auf Sendung, das während der letzten Monate im Erdgeschoß des Moser Holding-Gebäudes mit Hochdruck errichtet wurde. Damit hat das 25-köpfige Radioteam nach intensiven „Alles muss raus“-Wochen eine reibungslose Übersiedelung aus dem ehemaligen Verlagshaus im Stadtteil Saggen in die Brunecker Straße nahe dem Hauptbahnhof hingelegt. Das stylische Stadtstudio erstreckt sich mit 500 m² Fläche über zwei Stockwerke und verfügt über zwei Radio-Studios.

Technische und organisatorische Höchstleistung

„Wir begrüßen Life Radio in unserem Haus und gratulieren allen, die am Umzug und damit an der organisatorischen und technischen Höchstleistung der vergangenen Wochen und Monate mitgewirkt haben“ so die Moser Holding Vorstände Hermann Petz und Silvia Lieb: „Mit dem Freiwerden von Büroflächen im Erdgeschoß wurde die räumliche Zusammenführung mit dem Verlagshaus nun möglich.“

Sendesignal weiter verbessert

Wie es in einem Gebäude, das neben Bahngleisen und an einer der belebtesten Kreuzungen Tirols liegt, gelingt, den Anforderungen eines Radiosenders gerecht zu werden, erläutert Geschäftsführer Gerald Pirchl: „Durch ein Raum in Raum Konzept stehen die Radio-Studios komplett getrennt vom Gebäude, was eine perfekte Akustik gewährleistet.“ Um die Radioqualität im Land noch weiter zu verbessern, wurde außerdem eine neue Richtfunkstrecke mit einer höheren Bandbreite errichtet.

Andreas Eisendle, Bereichsleiter Radio und Magazine der Moser Holding: „Ich bin davon überzeugt, dass Life Radio mit diesem Umzug einen richtigen Energiekick erhält und die große Tiroler Life-Radio-Community noch weiter wachsen wird.“ (TT.com)