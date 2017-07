Stephan Moser war wie sein Vater ein Zeitungsmensch im besten Sinn des Wortes, dem Tirol in all seinen Facetten und die Berichterstattung darüber ein genauso ehrliches Anliegen war wie der unvoreingenommene Blick über den berühmten Tellerrand hinaus. Deshalb absolvierte er auch, nachdem er sich in der Redaktion der Tiroler Tageszeitung die grundlegenden journalistischen Kenntnisse verschafft hatte, in Deutschland eine akademische Ausbildung.

Der begeisterte Familienvater – Stephan Moser hinterlässt seine Frau sowie zwei erwachsene Kinder – und Jäger brachte sein Wissen seit September 2010 als Mitglied des Aufsichtsrates der Moser Holding ein. Er trug damit seinen Teil dazu bei, das Werk seines unvergessenen Vaters fortzuführen und das Unternehmen zu einem der führenden Medienhäuser Österreichs zu machen.