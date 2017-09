Der bisher interimistische Ö1-Programmchef Peter Klein ist wie erwartet zum neuen Programmleiter (Channelmanger) des ORF-Radiosenders bestellt worden. Die Bestellung erfolgte am Freitag durch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, teilte der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Anschluss mit. Die Struktur von Ö1 wurde an jene von Ö3 und FM4 angepasst.

„Auf Basis der neuen gestärkten Senderstruktur wird Peter Klein gemeinsam mit seinem Team wesentlich dazu beitragen, dass Ö1, dessen 50-jähriges Bestehen wir heuer feiern, auch in den nächsten 50 Jahren bleibt, was es heute ist: der beliebteste Kultursender des heimischen Publikums und einer der besten in Europa“, erklärte Wrabetz in der Presseaussendung.

Klein, geboren 1953, war den Angaben zufolge zunächst Volksschullehrer, studierte dann Psychologie und Politikwissenschaft in Innsbruck. Ab 1980 war er freier Mitarbeiter im ORF-Landesstudio Vorarlberg. Er gestaltete eine Vielzahl von Beiträgen, Dokumentationen und Features, gemeinsam mit Michael Köhlmeier ist er Autor mehrerer Hörspiele, darunter „March Movie“ (1983), „Konrad“ (1987) oder das rumänische Revolutionshörspiel „After Shave“ (1990).

Klein war Gründungsredakteur der Ö1-Sendereihe „Tonspuren“. Nach einem zweijährigen Gastspiel beim „Journal Panorama“ wurde er 1999 Producer der „Hörbilder“ und verantwortlich für den Bereich „Feature & Feuilleton“ im Kultursender Österreich 1. 2006 übernahm er die Leitung des Ressorts „Literatur, Hörspiel und Feature“. (APA)