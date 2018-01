Wien – Das Handelsgericht Wien hat dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einer Klage gegen die ORF-Tochter simpliTV Recht gegeben. Die Konsumentenschützer hatten sich daran gestoßen, dass die Kunden nur einen Vertrag abschließen können, wenn sie in den AGB der Weitergabe ihrer Daten an andere ORF-Unternehmen zustimmen. Das Handelsgericht sah darin einen „Verstoß gegen das Freiwilligkeitsgebots“ bei der Preisgabe von Daten.

Weiterer Kritikpunkt des VKI: Die Kundendienstrufnummer sei kostenpflichtig. Auch dieser Punkt wurde vom Gericht als berechtigt anerkannt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und simpliTV will berufen, wie Michael Weber für das Unternehmen am Donnerstag dem Standard sagte.

Denn man habe beide Punkte bereits bereinigt: Die AGB und die datenschutzrechtliche Zustimmung seien seit einem Jahr entkoppelt, eine kostenfreie Service-Hotline gebe es schon lange. Die wird aktuell auf der simplyTV-Homepage deutlich kommuniziert. (APA)