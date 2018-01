Innsbruck – Seit 20 Jahren werden in Österreich Privatradio-Lizenzen vergeben und just zu diesem Jubiläum präsentiert sich Life Radio Tirol so stark wie nie zuvor. So schalten gemäß dem heute veröffentlichten Radiotest 2017 bereits 61.000 Tirolerinnen und Tiroler täglich Life Radio ein, das sind um 10.000 mehr als noch im Vorjahr. Auch in der sogenannten werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen erzielte Life Radio Zuwächse: Mit der Reichweiten-Steigerung von 11,9 auf 13,8 Prozent bekommt der Sender also auch ein starkes Argument für den Werbemarkt in die Hand.

Moser Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz gratuliert dem gesamten Team: „Die sympathischen Radiomacher von Life Radio Tirol zeigen uns, dass in einem insgesamt konzentrierten Radiomarkt immer noch Hörerzuwächse möglich sind.“

Viele Innovationen geplant

Auch Andreas Eisendle, Bereichsleiter für Magazine und Radio bei der Moser Holding, freut sich über dieses Formhoch: „Für Life Radio ist es das fünfte Jahr mit Reichweitensteigerungen, was natürlich auch einen Motivationsschub für das Team bedeutet. Es sind viele Innovationen geplant, auf die sich unsere Hörerinnen und Hörer freuen dürfen.“

Gerald Pirchl, Sprecher der Geschäftsführung von Life Radio nimmt das Ergebnis zum Anlass, um den 61.000 Hörerinnen und Hörern Danke zu sagen: „Ihr macht uns zur Nummer Eins der Tiroler Privatradios. Ihr steht mit uns auf, macht bei unseren Aktionen mit, meldet Verkehrsstaus, teilt unsere Beiträge in sozialen Medien, seid kritisch und konstruktiv. Macht weiter so, wir versprechen euch, dass wir auch in Zukunft jeden Tag alles daran setzen werden, für euch und alle Tirolerinnen und Tiroler ein informatives und unterhaltsames Programm zu machen.“ (TT)