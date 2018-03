Von Barbara Unterthurner

Hall in Tirol – Damit hatte die Autorin nicht gerechnet. Svenja Gräfens Blog war etwa eine Woche offline, ihre Profile auf Instagram und Facebook musste sie ob der Fülle an Hasskommentaren auf privat stellen, in über 30 Fällen hat sie Anzeige erstattet. Grund dafür: Die Autorin hatte online ein Video veröffentlicht, in dem sie sich in klaren Worten gegen eine vermeintlich feministisch geprägte Kampagne ausspricht. Unter dem Deckmantel des Feminismus sprechen sich Frauen in der Kampagne gegen eine für sie falsche Einwanderungspolitik aus. „Das kommt klar aus der identitären Ecke. Der Feminismus wird hier für rassistische Motive missbraucht. Das wollte ich in meinem Video klarstellen“, sagt Gräfen. Auf bissige Reaktionen hatte sie sich eingestellt, einen solchen Shitstorm aber nicht erwartet. Trotzdem steht die Deutsche auch im Gespräch mit der TT anlässlich ihres Lesebühnenauftritts im Haller Stromboli klar hinter ihrer Meinung.

Gräfen las zum ersten Mal hier in Tirol. Ihr Debüt hatte die Autorin 2017 mit dem Roman „Das Rauschen in unseren Köpfen“ vorgelegt. Bekannt wurde Gräfen allerdings als Slam-Poetin und Bloggerin. Ein Lieblingsthema: Wie geht Feminismus heute?

„Für mich bedeutet Feminismus 2018 weiterhin den Kampf dafür, dass alle Menschen völlig unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrer sexuellen Identität oder Orientierung, von ihrer Herkunft, von ihrer Religion und whatsoever die gleichen Chancen bekommen“, betont die 27-Jährige. „Ich fände es richtig, wenn auch andere Autoren mit höherer Reichweite klar Stellung beziehen“, wünscht sich Gräfen von ihren Kollegen. Selbst der Sprachgebrauch sei ein Statement. Obwohl sich Gräfen in einem ihrer Texte über Gender-Auswüchse wie „Menschinnen“ auslässt, betont sie: „Gerade bei Berufsbezeichnungen tut eine Lösung wie ,Studierende‘ meiner Meinung nach nicht weh. Diskriminierungsfreie Sprache ist wichtig – auch wenn sich der Verein der deutschen Sprache aus ästhetischen Gründen inzwischen gegen das Gendern ausspricht.“

Und Feminismus bleibt kein rein sprachliches Problem: Auf jüngste Ereignisse in Museen angesprochen, wie etwa das Abhängen von Kunstwerken aufgrund von Sexismus-Vorwürfen, mahnt Gräfen zu einem kritischen Geist: Man müsse erkennen, dass Kunst lange Zeit aus einer männlich geprägten Perspektive gemacht wurde. Ein Kommentar, der sich mit dem Statement der feministischen Künstlerinnengruppe „Guerilla Girls“ wohl decken dürfte, die meinten, ins Met Museum komme man als Frau höchstens als nacktes Modell. Vielleicht ist Kontextualisierung hier ein Schlüsselwort.

Dass es bei modernem Ferminismus keineswegs nur um einen Kampf geht, der mit lauten Waffen geführt werden muss, zeigen die Texte von Gräfen. So ist „Das Rauschen in unseren Köpfen“ nicht aus einer feministischen Perspektive verfasst, sondern nehme vielmehr mit den Figuren eine Haltung gegen die vorherrschende Heteronormativität ein, meint die Autorin.

Wie es nach dem Debüt weitergeht, verrät Gräfen nicht. Fix ist: Sie will im Slam, Roman oder Blog weiter für modernen Feminismus der Gegenwart einstehen, auch wenn sie dafür online einen Shitstorm kassiere. Es gebe ja noch viel zu tun: „Nur weil wir eine Kanzlerin in Deutschland haben, heißt das nicht, dass wir Frauen es endlich geschafft haben.“