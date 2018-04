Innsbruck – Joseph Stephan Moser entstammt einer ursprünglich aus Alpbach in die Schweiz übersiedelten Familie. Geboren am 1. April 1918 in St. Gallen (Ostschweiz), lernte der junge Mann das Zeitungsgeschäft früh kennen und schätzen: Sein Vater war Mitbegründer der Regionalzeitung Der Oberthurgauer.

Erzogen im Klosterinternat Appenzell, meldete sich Moser nach Kriegsausbruch freiwillig bei der deutschen Wehrmacht. Er war an der Eismeerfront im Einsatz, bis er 1944 als Oberleutnant verwundet und verschüttet wurde. Nach seiner Genesung rüstete er in Tirol ab. Moser schloss sich mit Fritz Molden, Karl Gruber, Fritz Würtle und Ludwig Steiner der Widerstandsbewegung an und war 1945 auch Mitglied des provisorischen Landtages.

In diese Zeit fällt auch die Gründung der Tiroler Tageszeitung. Die erste Ausgabe der heutigen TT hatte die 12. amerikanische Heeresgruppe am 21. Juni 1945 herausgegeben und bei der Tyrolia drucken lassen. Ab 10. Juli traten die französischen Streitkräfte in die Rolle des Herausgebers. Sie übertrugen Druck und Vertrieb am 18. März 1946 der Wagner’schen Universitätsdruckerei (WUB) in der Erlerstraße. Zu deren öffentlichem Verwalter bestellten sie Joseph Stephan Moser.

Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag, am 2. April 1947, wurde Moser zum geschäftsführenden Herausgeber der „Schlüsselverlag GmbH“, der Eigentümerin und Herausgeberin der Tiroler Tageszeitung, bestellt. Damit war der Grundstein gelegt für eine lange, erfolgreiche Verlegerkarriere.

In den folgenden fast 50 Jahren machte Moser aus „der Tageszeitung“, wie das von ihm geformte Blatt in Tirol nach wie vor genannt wird, eine der erfolgreichsten Landes- und Regionalzeitungen in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum. „Als Vorstandsmitglied und Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungsherausgeber und Verleger hat Kommerzialrat Moser äußerst aktiv an der Gestaltung wesentlicher Gesetzesmaterien mitgewirkt. Er war ein Kämpfer und als solcher nicht immer bequem, aber von allen hoch geachtet“, erinnerte sich der frühere Verlegerpräsident Werner Schrotta anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Tiroler Tageszeitung“ an seinen Kollegen.

„Moser war eine kraftvolle Persönlichkeit. Eine mit Ecken und Kanten, die manche durchaus zum Widerspruch gereizt hat. Denn er gab niemals Überzeugungen um des billigen Beifalls willen auf. Zu diesen Überzeugungen gehörte die Liebe zur Heimat. Er war ein moderner und konservativer Tiroler zugleich. Modern bei allem, was das Zeitungsmachen anlangte, konservativ die Förderung und Pflege bewährter Werte betreffend.“ So schildert Bernhard Platzer, lange Jahre enger Mitarbeiter Mosers in der Chefredaktion und später selber TT-Chefredakteur, den „Kommerzialrat“, wie Moser in der Redaktion beinahe ehrfürchtig genannt wurde.

Joseph Stephan Moser war der unumstrittene Chef in der Tiroler Tageszeitung. Ein Patriarch, ja, aber im positiven Sinne. Und einer, der es verstand, die Mannschaft mit seinem Pioniergeist anzustecken und zu Höchstleistungen zu motivieren, wie es Platzer formuliert.

Außenstehende erlebten Moser als mutigen Verleger und erfolgreichen Geschäftsmann, der Konflikte nicht scheute und, falls erforderlich, auch Härte demonstrieren konnte. Dass hinter der mitunter rauen Schale ein hochgebildeter, weichherziger und sensibler Mensch steckte, der vielen Menschen in Not half, wusste nur, wer ihn wie seine Frau Ursula, seine Söhne und einige wenige enge Freunde näher kannte.

Zu Beginn der 1990er-Jahre zog sich der legendäre Zeitungsmacher schrittweise aus Geschäftsführung und Chefredaktion der Tiroler Tageszeitung zurück. Am 8. April 1993 verstarb Joseph Stephan Moser im 76. Lebensjahr. Seine TT aber besteht weiter und setzt sich in voller parteipolitischer Unabhängigkeit für die Eigenständigkeit Tirols ein. Ganz so, wie Moser es vorlebte. (mz)