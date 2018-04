Innsbruck – Nach der aktuellen Media Analyse (MA 2017) konnte die Tiroler Tageszeitung ihre klare Spitzenstellung unter den heimischen Tageszeitungen weiter ausbauen, Leser dazugewinnen und österreichweit die 300.000 Leser-Marke souverän überspringen.

In ihrem Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol kommen Tiroler Tageszeitung und TT Kompakt auf 281.000 Leser, was einer Reichweite von 47,7 Prozent entspricht. Mit diesem Ergebnis kann sich die TT über eine Reichweitensteigerung von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise 18.000 zusätzliche tägliche Leser freuen. Damit konnte die TT auch den Abstand zur Kronenzeitung, die in Nordtirol auf 25,6 Prozent Reichweite kommt, deutlich ausbauen. Dahinter im regionalen Ranking folgen Der Standard mit 5,5 Prozent, Die Presse mit 2,8 Prozent und der Kurier mit 2,5 Prozent Reichweite.

Österreichweit erreichen TT und TT Kompakt täglich 308.000 Leserinnen und Leser. Das entspricht einer Reichweite von 4,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier die TT-Leserschaft um 25.000 zusätzliche tägliche Leser gewachsen.

Moser Holding-Vorstandsvorsitzenden Hermann Petz freut die Tatsache, dass die Tiroler Tageszeitung auch in gedruckter Form ihr Potenzial nach oben genutzt hat: „Unsere Ergebnisse bei der MA zeigen, dass auch oder gerade wegen der Digitalisierung die Zeitungslektüre als haptisches Erlebnis wieder an Bedeutung zunimmt. Deshalb werden wir bei unserer Produktstrategie weiterhin auf höchste Qualitätsstandards für alle TT-Kanäle setzen“, so der Verlagschef.

Auch die TT-Chefredakteure Luis Vahrner und Mario Zenhäusern freuen sich über diese positive Entwicklung der Tiroler Tageszeitung: „Es ist uns offensichtlich gelungen, nicht nur auf unseren digitalen Kanälen, sondern auch mit unseren Print-Angeboten neue Leser von uns zu überzeugen. Das motiviert uns sehr und gibt uns heute die Gelegenheit, uns bei unseren 308.000 täglichen Lesern zu bedanken.“

Quelle: Media-Analyse 2017, Erhebungszeitraum Jänner bis Dezember 2017, Reichweite in Leser pro Ausgabe, max. Schwankungsbreite +/- 2,8 %, Veränderungen innerhalb der statistischen Schwankungsbreite.