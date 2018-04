Von Michael Sprenger

Wien – Was plant die neue Bundesregierung beim ORF und wie soll er künftig finanziert werden? Mit welcher Lautstärke soll die öffentlich-rechtliche Medienorgel bespielt werden? Wie hörbar sollen dabei die Privaten sein? Welche Vorstellungen haben Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache und Co. im Zusammenhang mit der Presseförderung? Überhaupt: Welches Bild soll die Medienlandschaft in den kommenden Jahren ergeben?

Seit Angelobung der schwarz-blauen Regierung werden diese Fragen gestellt, seit mehr als 100 Tagen bekommt man keine klare Antwort, sondern einen Verweis auf eine geplante Medienenquete. Bei dieser soll dann alles breit diskutiert werden.

So weit, so inhaltlich unergiebig. Doch nun weiß man wenigstens, dass diese Enquete am 7. und 8. Juni im Wiener Museumsquartier stattfinden wird.

Aber über den medienpolitischen Ansatz der Regierung bleibt weitgehend vieles offen. Daran konnte auch ein Hintergrundgespräch von ÖVP-Medienminister Gernot Blümel und FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein wenig ändern.

Sie versicherten beide lediglich, dass es einen sachlichen medienpolitischen Diskurs braucht in diesem Land. Schließlich müsse der Medienstandort gestärkt und die österreichische Identität in der neuen digitalen Welt seinen Platz finden.

Inhaltlich werde es bei der Enquete um sechs Themenbereiche gehen, erklärte Blümel: Europa, Wettbewerb, öffentlich-rechtlicher Auftrag und Public Value, Demokratie und Digitalisierung und eben „österreichische Identität“. Zu diesen Schwerpunkten sollen internationale Experten und nationale Medienmacher debattieren, Modelle zur Diskussion stellen.

Und wie schaut es bei der Präferenz der Regierung aus? „Wenn die Dinge schon feststehen würden, bräuchte man sie nicht zu diskutieren“, sagte der Minister.

Gut, ein paar Überlegungen hatte Blümel dann doch. Oder er verpackte sie in Fragen: Warum sollen die Privaten künftig nicht auf das Archiv des ORF zugreifen können? Das Gegeneinander auf dem Medienmarkt in Österreich müsse aufhören. Die Gegner sind anderswo. Google oder Facebook etwa.

Dass die FPÖ das Ende der ORF-Gebühren will und den ORF zuletzt attackiert hatte, weiß Blümel. Doch die „gemeinsame Regierungsenquete“ startet ungeachtet früherer Wortmeldungen. Doch „jeder hat eine Meinung“. Im Zuge einer Debatte stehen verschiedene Modelle zur Diskussion. Die FPÖ will sich jedenfalls nicht einem „Kritisier-Verbot“ hingeben, ergänzte Jenewein.

Ob gewollt oder nicht: Die Medienpolitik der Bundesregierung sorgt so weiter für Spekulationen. Eine davon lautet: Der ORF soll in seiner bisherigen Stellung eingeschränkt werden. Profitieren könnten davon die Privaten. Blümel würde das so nicht formulieren. Aus seinem Munde klingt das so: „Am Ende des Tages sollen alle gewinnen.“ Dafür braucht es neue Gesetze. 2019 könnten einige beschlussreif sein.