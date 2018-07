Wien — Corinna Milborn, Info-Chefin von Puls 4, nimmt sich eine Auszeit. Sie wird bis Jänner ein Sabbatical machen.

Nach der Sommerpause bin ich bis Januar auf Bildschirmpause - ich nehm ein Sabbatical und arbeite ua an einem neuen Buch. An dieser Stelle sei gesagt: #puls4 best place to work EVER. Hier bleib ich natürlich :)

— Corinna Milborn (@corinnamilborn) 9. Juli 2018

Ihren letzten Fernsehauftritt vor der Auszeit wird Milborn am kommenden Mittwoch in der ersten Ausgabe der „Pro und Contra"-Sommerserie zum Thema Sexualität haben. Während des Sabbaticals will sich Milborn unter anderem einem Buchprojekt widmen. Zuletzt hatte die Moderatorin gemeinsam mit ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker das Buch „Change The Game", in dem sie die aktuellen Entwicklungen der Medienwelt analysierte, veröffentlicht. (APA)