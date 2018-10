Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Hanna Herbst ist das Gesicht einer Generation, die nicht daran denkt, leise und unterwürfig zu sein: Die 28-jährige ehemalige Vize-Chefredakteurin von VICE Austria hat auf Twitter fast 46.000 Follower. Sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund, was das Thema Gleichstellung betrifft und berichtete immer wieder von und über Rechtsextreme – beides hat ihr schon mehrmals Shitstorms beschert. Auf rechten Seiten wird sie beharrlich „die hübsche Hass-Hanna“ genannt. Eine Verunglimpfung, die ihr die notwendige Abgrenzung allerdings leichtmacht: „Das ist so absurd und lächerlich und schon eher peinlich, so etwas geht mir nicht nahe“, sagt Herbst im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Jetzt hat Herbst ihr erstes Buch veröffentlicht. Der Titel „Feministin sagt man nicht“ – „und das ist ein Fun Fact“, lacht Herbst in schönster VICE-­Diktion – ist ihrem Freund eingefallen. Auf die Idee, überhaupt ein Buch über Feminismus zu schreiben, sei sie gar nicht selbst gekommen, sondern der Verlag sei an sie herangetreten. „Ich habe sicher ein Dreivierteljahr gezögert, es wirklich zu machen.“ Genau dieses Phänomen, das man Frauen oft nachsagt, nämlich sich nicht so viel zuzutrauen, hätte also fast auch bei Herbst zugeschlagen.

„Ich bekomme bei Podiumsdiskussionen sehr viel Feedback von jungen Frauen, die mir sagen, ,du bist so mutig und so stark‘, aber das stimmt so ja gar nicht“, meint Herbst. Für ihr Erstlingswerk – eine Mischung aus Sachbuch und eigenen Statements – hat sie bewusst einen sehr persönlichen Zugang gewählt. Unter anderem aus dem Grund, weil sie im Netz auf ihre persönlichsten Geschichten (etwa ihren Umgang mit Epilepsie) immer sehr viel Feedback bekommen hat und damit anderen Betroffenen die Scheu nehmen konnte: „Nach dem Motto: Es ist nicht schlimm, Schwäche zu zeigen oder sich zu fürchten.“ Genauso wenig wie es schlimm ist, sich Feminist oder Feministin zu nennen, auch wenn einem – siehe Titel – oft suggeriert wird, dass es ein Schimpfwort ist.

Wie bringt man das große Thema Feminismus also jungen Leuten, Frauen wie Männern, „die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben“ besser näher als mit einem persönlichen Zugang? Herbst beschreibt in ihrem Buch patriarchale Strukturen, wie sie jede Frau wohl schon erfahren hat, bleibt dabei aber im Ton respektvoll. Sie hält es mit einem Zitat der ersten Frauenministerin Johanna Dohnal: „Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht ‚eine weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschliche Zukunft.“ Und so sieht auch der Feminismus aus, den Hanna Herbst versucht zu skizzieren: eine Form des Umgangs miteinander, in der nicht in erster Linie das Geschlecht zählt, sondern einfach der Mensch. „Feminismus ist so ein breitentauglicher Begriff geworden, dass man schon genau hinschauen muss, ob die Zuschreibung auch stimmt“, erklärt Herbst. Für sie definiert er sich „zum Großteil durch Handlungen, durch die Kämpfe für Freiheit, gegen Rollenzwänge und gegen Gewaltverhältnisse“, beschreibt die gebürtige Deutsche. Ihrer Erfahrung nach beschäftigen sich viele Menschen erst mit Feminismus, wenn sie Kinder bekommen und merken, wie leicht man in die traditionelle Rollenaufteilung kippen kann. „Und plötzlich erkennt man, es ist nicht so einfach wie in der Theorie.“