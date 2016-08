Los Angeles – Die getötete US-Sängerin Christina Grimmie wird rund zwei Monate nach ihrem Tod in mehreren Musikvideos zu sehen sein. Ihr Manager kündigte an, die vier Clips ab August jeweils mit einer Woche Abstand im Internet zu veröffentlichen. Die Musikerin hatte die Videos demnach im Februar gedreht, bevor sie zu ihrer Tour aufbrach. Nach einem Konzert in Orlando wurde die 22-Jährige Anfang Juni von einem offenbar geistig verwirrten Fan erschossen.

Die vier Musivideos zu Songs ihres Albums „Side A“ seien eine Art Fortsetzungsgeschichte. „Ich könnte nicht stolzer auf sie und die anderen Beteiligten bei diesem Projekt sein“, schrieb Grimmies Manager am Montag (Ortszeit) auf ihrer Twitter-Seite. Das Video zum Song „Snow White“ soll am 11. August auf der Internetseite des US-Musikmagazins „Billboard“ seine Premiere feiern.

Grimmie war 2014 Finalistin der Castingshow „The Voice“, schaffte es auf den dritten Platz und wurde danach immer populärer. Pop-Experten bezeichneten sie als großes Talent. (dpa)