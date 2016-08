Innsbruck – Das zweite Ambraser Schlosskonzert „Figaros Partita“ war Wolfgang Amadeus Mozart im Bläserklang gewidmet. Das Ensemble Zefiro brillierte mit einer Version von Mozarts Gran Partita auf Originalklang­instrumenten und ließ den Höhepunkt der Harmoniemusik wieder aufleben. Die Aufführungspraxis im Originalklang überzeugte, denn Instrumente wie Barockoboe, Bassetthorn oder Violone bieten klanglich erweiterte Möglichkeiten und bedienen sich einer originären Klang­ästhetik (mit all ihren technischen und intonatorischen Schwierigkeiten). Beeindruckend der gemeinsame Puls und die Kommunikation im Ensemble der 13 Musiker.

Gerade wenn der Notentext einen scheinbar einfachen Begleitsatz verlangt, so bedeutet das bei Mozart höchst­e technische Präzisio­n und musikalische Interpretation. Das renommierte Ensemble zeigte Spielfreude: Zart getupfte, bald schnarrend laute Klänge erfüllten in atem(be)raubenden Temp­i den Spanischen Saal.

Zur „Nachspeise“ wurden Bearbeitungen des musikalischen Leiters Alfredo Bernardini für die Gran-Partita-Besetzung aus „Le nozze de Figaro“ in publikumswirksamer Inszenierung serviert. Stets im Gestus des Musiktheaters strich Bernardini den Humor in Mozarts Kompositionen heraus und setzte mal die Spitzentöne der Kavatine, mal die Gräfinnenarie unterhaltsam in Szene.

Im Vorfeld des Konzerts machte Innsbruck seinem Ruf als Weltstadt der Alten Musik alle Ehre: Nachdem ein Musiker den Becher seines Bassetthorns vergessen hatte, fertigte der Innsbrucker Instrumentenbauer Rudolf Tutz kurzerhand ein perfekt mensuriertes Ersatzteil an – der Abend war gerette­t. (cp)