Von Silvana Resch Innsbruck – Die Sonnenschirme werden zusammengeklappt, die Liegen übereinandergestapelt, ein letztes, kräftiges Aufbäumen des Sommers, dann ist wieder Schluss für ein Jahr. Davor aber noch ein wehmütiges „Shala-Lala-La“, abends zum leisen Rauschen des Meeres, in eleganter Abendgarderobe vorm knisternden Lagerfeuer. Der Wiener Elektronikbastler Klaus Waldeck schwelgt auf seinem neuen Album wieder einmal in Nostalgie, diesmal hat es ihn nach Italien gezogen. Auf „Gran Paradiso“ serviert er Spaghetti-Western mit Twang-Gitarren und Mariachi-Bläsern, fein garniert mit ein wenig Tango, Dub und Reggae; ein Album, das trotz einiger Instrumental-Nummern von der tiefen Stimme von Sängerin Heidi Moussa-Benammar getragen wird. So entspannt die Musik aber auch daherkommt, so vertrackt war die Arbeit daran.

Nach dem Erfolgsalbum „Ballroom Stories“ hat sich der Wiener eine neunjährige Auszeit gegönnt – unfreiwillig: „Ich hatte ein Nachfolgealbum für ,Ballroom Stories‘ geplant, bin aber nicht wirklich weitergekommen, dann habe ich mit italienischen Sachen begonnen, das war auch eine Sackgasse. Ich habe so viele Dinge angefangen, und nie hat es Klick gemacht“, erzählt Waldeck. Zwei Alben seien beinahe „fix und fertig“ gewesen, „kurz vor der Veröffentlichung habe ich aber gesagt, das gefällt mir nicht und das Ganze gestoppt. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt sehr viele Stücke in Reserve habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es bis zum nächsten Album nicht wieder neun Jahre dauert.“ Ein paar Leute hätten sich bei der Veröffentlichung von „Gran Paradiso“ schon gewundert, dass es ihn noch gebe.

Der Vorgänger „Ballroom Stories“ wurde zum internationalen Bestseller, das dezent trip-hoppige, glamouröse Schwelgen im Glanz der 1920er-Jahre kam auch in der Werbewelt gut an. Luxusmarken wie Mercedes oder Versace verwendeten Nummern für TV-Spots. Für Waldeck, der mit Dope Noir Records sein eigenes kleines Label betreibt, ein komfortabler finanzieller Polster, auf dem es sich dennoch nicht gut ruhen ließ. „Was man an finanziellem Druck weniger verspürt, erhöht andererseits den Druck, musikalisch etwas noch Besseres zu machen. Es ist von Jahr zu Jahr unentspannter geworden.“

Irgendwann habe er dann die Idee mit dem Western gehabt. „Das hab ich zuerst in englischer Sprache versucht, aber da hat die Ironie gefehlt. Irgendwann bin ich auf den Italo-Western gestoßen, die Sprache und der Sound, das hat für mich gut zusammengepasst, auch mit Heidi als Sängerin“. Dass „La Heidi“ zwar in Italien gelebt hat, die Sprache aber nicht perfekt beherrscht, habe bei Waldeck eine „jetzt erst recht“-Reaktion ausgelöst. „Wir haben die fertigen Stücke Italienern vorgespielt, die haben uns gleich wieder ins Studio zurückgeschickt, um die Fehler auszubessern.“ So sei die Arbeit zumindest spannend gewesen.

Das Album ist indes kein reines Spaghetti-Western-Album geworden, es nimmt auch Bezug auf das Italien der 50er- und 60er-Jahre. Und „wahrscheinlich haben die Kindheitserinnerungen an die ersten Adria-Urlaube hineingespielt“.

Italien bleibt indes Sehnsuchtsland. Die Feder, die sich der Musiker für den Videodreh ins Haar gesteckt hat, „eine Metapher für den Freiraum, den man sich nimmt“, habe beim Einkaufen im südlichen Badeort keinerlei Reaktionen hervorgerufen. „Bei uns würden sie die Polizei oder einen Psychiater holen“, ist Waldeck überzeugt. Wobei, wenn „Gran Paradiso“ gerade im Hintergrund läuft, wohl eher nicht. Zum Film, der sich da vor den Augen des Hörers abspielt, gehören Indianerspiele eindeutig dazu.