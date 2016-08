Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Crossover? Bloß nicht! Da winkt Walter Rumer ganz entschieden ab. Wobei sich nicht leugnen lässt, dass Crossover-Projekte bei den großen Musikfestivals in den letzten Jahren groß in Mode gekommen sind, auch dazu angetan, neue, womöglich jüngere Publikumsschichten zu erschließen. Künstlerisch allerdings bleiben derlei Unternehmungen, man denke etwa an bemühte Barock-Verjazzungen – allzu oft eher fragwürdig.

„Crossover“, sagt der Tiroler Barockmusiker Rumer, sei aber letztlich „auch nur so ein blödes Modewort“. Den Rückgriff freilich habe es „immer schon“ gegeben – von Mozart auf Bach etwa, man könnte auch andere Beispiele aufzählen.

Was wiederum jene Kollaboration betrifft, deren Ergebnis man am Samstagabend im Treibhaus zu hören bekommen wird, sprechen Rumer, spezialisiert auf historischen Kontrabass und Violone, und der Wiener Gitarrist Bernhard Hammer lieber von einer „Versuchsanordnung“ und im besten Fall „Verschmelzung“. Sie hat es in sich: Violone, Triple-Harfe und Naturtrompete treffen da auf die eigentlich klassische Rock-Band-Besetzung, mit der aber gänzlich anderes, nämlich eine Art Analog-Techno gemacht wird. Mit diesem Zugang sorgt das Wiener Trio Elektro Guzzi seit geraumer Zeit für mächtig Furore, mit ihrem nicht am Computer, sondern auf veritablen Instrumenten produzierten Sound, wurden sie in den letzten Jahren von einem großen Festival zum nächsten gereicht. Und gelten als Garanten für gesteigerte Bewegungslust unter der Zuhörerschaft.

Nicht nur, weil im gediegenen Barockkonzert-Ambiente maximal die Herzen, kaum aber die Körper höher hüpfen, ist eines gewiss: Hier begegnen sich zwei Entitäten des musikalischen Spektrums. Und das kam so: Festwochen-Mitarbeiter Martin Schümberg ist auch Mitglied des auf elektronische Musik spezialisierten Kollektivs Bonanza – und gab den Impuls für eine Kollaboration der etwas anderen Art. Zunächst, so Walter Rumer, sei die Zusammenarbeit mit einem DJ angedacht gewesen. Er selbst habe auf der Suche nach einem geeigneten Gegenüber in Berliner Clubs herumgehangen, lacht Rumer. Mit von der barocken Partie waren von Beginn an Harfenistin Margret Köll und Naturtrompeter Herbert Walser-Breuß. Schließlich aber brachte Schümberg Elektro Guzzi ins Spiel. „Ein totaler Glücksfall“, sagt Rumer. „Wir drei Musiker treffen auf drei Musiker aus einem ganz anderen Universum und bilden zusammen ein kleines Orchester.“ Oder, um beim Selbstverständnis von Elektro Guzzi zu bleiben: „Wir bilden einen großen Synthesizer“, so Bernhard Hammer, Gitarrist des Wiener Trios, für das die Alte Musik „totales Neuland“ war. „Wir haben uns also erst einmal mit dem Klang der Harfe oder dem Violone vertraut gemacht, Klangideen ausgetauscht und mit diesen Samples gearbeitet, sie zerstückelt, Phrasen herausgeholt“, sagt Hammer.

Für die Tiroler Originalklangmusiker war, sagt der gerade von den gemeinsamen Proben in Wien zurückgekehrte Rumer, die Begegnung mit der rhythmischen Energie und den vielen Überlagerungen des Techno nicht weniger faszinierend. Neue Klang­erfahrungen – heißt es von beiden Seiten – wurden jedenfalls reichlich gemacht. Was die Suche nach einem gemeinsamen Groove ergeben hat, zeigt sich am Samstag (20 Uhr) unter dem Titel „Sommerfantasien“ im Treibhaus-Turm. Ein „Festwochen-Remix“, wohlgemerkt.