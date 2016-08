Innsbruck – „Das Glück ist ein Vogerl“, so sagt man bei uns in Österreich. „Hält man es zu fest, erdrückt man es, hält man es zu locker, fliegt es davon.“ Aber wo und wie lernt man dieses Maß an Kraft, dass man am Ende des Tages halt doch ein lebendiges und kein totes Vogerl in den Händen hält? Sinngemäß ist dieser Frage Georg Philipp Telemann in seiner Kantate „Fortuna scherzosa“, in seinen besinnlichen wie heiteren Oden „Die Tugend“, „Wahre Vorzüge“, „Die Zufriedenheit“, „Die Genügsamkeit“ und „Seltenes Glück“ nachgegangen.

Auch Johann Ulich mit der Kantate „Ihr hellen Sterne des Glücks“ wie auch Gabriel Voigtländer in „Von dem wanckelbahren Glück“ nahmen sich Texten bekannter Dichter an, die das vom Menschen nicht abschätzbare Agieren von Fortuna zum Inhalt haben. Resümee: Optimismus und Humor erleichtern den Lebensalltag ungemein. Ein Weg, das Glück zu finden, ist der über die Musik. Diesen zeigten am Dienstagabend im Rahmen der Ambraser Schlosskonzerte der deutsche Tenor Julian Prégardien und die Hamburger Ratsmusik in der Besetzung Simone Eckert (Viola da gamba), Ulrich Wedemeier (Theorbe) und Ank­e Dennert (Cembalo) mit dem genannten Programm. Die Hamburger Ratsmusik versteht sich vorzüglich auf die rhetorischen Details, den melodischen Charme, auf die geistreiche Instrumentation der als „Hausmusik“ angelegten Stücke.

Abgesehen von kleinen Trübungen im Piano-Bereich mischte sich der flexibl­e und geschmeidige Tenor von Julia­n Prégardien hervorragend mit den instrumentalen Timbres. Bei aller Wandlungsfähigkeit verliert er nie die ganz persönliche Charakteristik seines Singens aus dem Auge.

Solistisch hervortreten durften Anke Dennert und Simone Eckert in Telemanns Ouvertüre IV für Cembalo solo e-Moll TWV 32:8 und der Sonata D-Dur für Viola da gamba solo TWV 40:1. Durchaus respektabel.

Aber die Frage sei dennoch erlaubt: Wie kann es sein, dass Tausende von jungen Menschen jährlich ihre Programme für diverse Wettbewerbe auswendig spielen müssen, und wie kann es sein, dass Solisten diverser Instrumente Liszt-, Chopin- oder Beethovenabende etc. auswendig meistern und Interpreten Alter Musik fast durchwegs an den Noten hängen? Musik (nur) nach Noten!? (hau)