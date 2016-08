Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Andrä ist ein ehrwürdiges Instrument. Sie trägt die Jahreszahl 1618, wird in zwei Jahren vier Jahrhunderte lang die ihr vorgelagerten gotischen Gewölbe mit Musik erfüllt haben. Das In­strument auf der West­empore wurde ursprünglich vom Passauer Orgelbauer Andreas Butz geschaffen.

„Ein schönes Orgelwerk, das weit und breit seinesgleichen sucht“, zeigt sich Wolfgang Mitterer immer noch davon begeistert. „Klein, aber fein. Barock halt. Nicht viele Register, die jedoch großartig aufeinander abgestimmt sind.“ Ein Bild dieses sakralen Instrumentes hängt in Mitterers Studio. Aufgewachsen in Assling, hat Mitterer als junger Organist ungezählte Male Messen in der Pfarrkirche in Lienz begleitet. Seit Jahrzehnten lebt und arbeitet der Musiker und Komponist in Wien. Die Orgel in St. Andrä hat er lange nicht mehr gespielt: „Ich müsste nachsehen. Fünfzehn Jahre, eher länger.“ Umso mehr freue er sich auf sein Gastspiel, das er am kommenden Sonntag, 7. August, geben wird. „Ich hoffe, die Orgel ist gut beieinander.“

Zum dritten Mal findet heuer die Spielfeld-Kultur-Woche auf der Tammerburg bei Lienz statt. Mitterer eröffnet die Kreativwoche für Kinder am Sonntag um 20 Uhr mit der Aufführung seiner Komposition „stop playing“ für Orgel und Elektronik. Schon um 14 Uhr wird der Künstler eine Stunde lang persönlich Augen und Ohren für den Zauber der Königin der Instrumente öffnen. Kinder wie Erwachsene sind zu dem ganz besonderen Blick hinter den Orgelpfeifenvorhang eingeladen.

Mitterers „stop playing“ bietet Raum für Improvisation. Die Manuale, Pedale und Koppeln der Kirchenorgel ergänzt der Musiker durch sein elektronisches Tasteninstrument, das er mitbringt: „Es entsteht eine Mischung aus realen und synthetischen Orgelklängen. Ich kann einerseits mit den Registern spielen, die Elektronik ermöglicht dazu zum Beispiel Doppelungen.“

Er hoffe, seinen Zuhörern „große Räume im Denken“ eröffnen zu können. „Musik ist nicht dazu da, andere radikal zu beeinflussen. Sie gefällt oder eben nicht.“

Harmonien und Klangwelten, die ungewohnt und neu erscheinen werden, verspricht Mitterer seinem Publikum am Sonntagabend. Dem anerkannten Bach-Interpreten und vielfachen Preisträger kommt entgegen, dass er beim Orgelkonzert in Lienz nicht daran gebunden sein wird: „Da geht es gleich zur Sache, ich freue mich schon. Wir werden gemeinsam abheben.“