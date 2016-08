Von Hubert Trenkwalder

Neustift – Das Weisenblasen, eine relativ junge Spielart der alpenländischen Volksmusik, wird beim Stubaier Almklang schon seit zwei Jahrzehnten wahrhaft zelebriert.

Instrumental- und Gesangsformationen aus der gesamten Alpenregion sind hier die Protagonisten, die sich nun schon zum 20. Mal zum alljährlichen Almsingen- und Weisenbläsertreffen am 14. August im malerisch gelegenen Pinnistal einfinden. Ihre Bühnen sind die idyllischen Hütten und Almen unterhalb des imposanten Habichts.

Eine Bergmesse auf der Karalm um 11.30 Uhr mit anschließendem Weisenblasen eröffnet den Stubaier Almklang. Ab 13 Uhr dann wird auf den Hütten des Pinnistales musiziert.

Zum Jubiläum geben sich allseits bekannte Namen ein Stelldichein. Für Unterhaltung sorgen unter anderem die Seehof Musi, die Strassner Poscher, Bairisch-Steirisch, die Stubaier Freitags­musig, der Ebbser Kaiserklang, die Inntaler, das Fulpmer Flügelhornduo, d’Stommtischsänger, die Laubensteiner Bläser, der Naviser Viergsang, die Glögglan und die traditionellen Stubaier Alphornbläser.

So vielfältig die musikalischen Darbeitungen an diesem Tag auch sein werden, so einfach gestalten sich die Aufstiegsmöglichkeiten ins Pinnistal. Gemütlich von Neustift aus bringen die Elferbahnen die Besucher die ersten paar Höhenmeter nach oben. An der Bergstation angekommen, führt ein Wanderweg zur Pinnisalm und weiter bis zur Karalm. Oder man folgt dem Pfad bis zur Elferhütte und genießt dann die herrliche Aussicht am Panoramaweg. Startet man im Tal, so gelangt man, vom Neustifter Ortsteil Neder ausgehend, entweder über den Besinnungsweg oder die Forststraße direkt ins Pinnistal. In Neder wird zudem ein Taxitransfer eingerichtet.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Man darf sich also auf alle Fälle auf einen wunderschönen, musikalisch erstklassigen Almtag in den Bergen freuen.

Schon im Vorfeld stellt die Stubaier Freitags­musig ihr neuestes Album „z’sammg’rauscht: bairisch-steirisch-tirolerisch vor“, und zwar am 12. August im Hotel Alpenstolz in Mieders, und am 13, August im Hoferwirt in Neustift, jeweils gemeinsam mit der Seehof Musi, dem SteiBay Dreigesang und den Strassner Paschern. Prädikat hörenswert!