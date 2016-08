Innsbruck – Neben der international bekannten Formation Elektro Guzzi stellten sich mit Margret Köll (Tripelharfe), Walter Rumer (Kontrabass, Violone) und Herbert Walser-Breuß (Barocktrompete, -horn) am Samstag drei versierte Musiker der Alten Musik der Herausforderung „Sommerfantasien“. Ihnen allen gemein ist die Suche nach Spielweisen, die absolute Klangtreue bei höchster Präzision erlauben. Elektro Guzzi dominierte das Bühnengeschehen, ein Arsenal an Effektgeräten, Sampling Pads und Mischpulten lieferte mit E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug ausgetüftelte Sounds. Dem gegenüber standen die bloßen Originalklanginstrumente mit clip-on oder pick-up Mikrofonierung.

Die Grundidee wäre missverstanden, würde man diese Begegnung nicht ganz auf Augenhöhe beschreiben, denn in den Sommerfantasien sollte ein großer Synthesizer entstehen, was unterschiedlich gut gelang. Die Tripelharfe, die ihren Platz im Klangspektrum am besten perkussiv und repetitiv fand, führte eindrucksvoll vor Augen, warum die Spielbezeichnung einmal „die Harfe schlagen“ lautete. Herbert Walser-Breuß (auch an Electronics) gab den Originalklang zugunsten des Klang­ideals und der Phrasierung einer Jazztrompete auf. Walter Rumer, deutlicher an der Violone zu hören, suchte die Klangnische am längsten, war doch die Funktion durch Beat und Bass bereits mehrfach besetzt. Dessen ungeachtet fand er Ausdrucksmöglichkeiten in beeindruckenden Riffs, authentischem Spielgestus und Variantenreichtum. Der Versuch, eine gemeinsame Sprache zu finden und dabei zu einem Ensemble in Balance zu verschmelzen, gelang überzeugend im letzten Stück vor der Zugabe. Der Beat urban, die einzelnen Klangkörper ausgewogen und angekommen, übertrug sich diese Energie sofort auf das tanzende Kollektiv im unbestuhlten Treibhausturm. Wenn der Loop, als Grundgerüst von Elektro Guzzi aufgebaut wurde, folgte das Publikum mühelos und goutierte jeden Einsatz eines Up-tempo-Beats frenetisch. An konzertanten ruhigeren Stellen machte sich dagegen Unruhe breit.

Betrachtet man das Experiment als Übung des Sich-Einlassens, so glückte dies an diesem Abend verschieden gut. Dass dies keine Frage des Alters ist, haben Vertreter aller Generationen im Publikum aufgeschlossen bewiesen. Auf Veranstalterseite spürte man bisweilen eine Unentschlossenheit ob der Intention dieser Begegnung – und auch im Publikum kam vereinzelt Ungeduld bis zum nächsten tanzbaren Beat auf. Von den Musikern verlangte das Projekt Mut und Neugierde, neue Klangräume zu erschließen, was die sechs souverän meisterten. (cp)