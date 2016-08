Schwaz – Das dreitägige Schwazer Outreach Festival von Trompeter Franz Hackl geht heute ins Finale – und streckt die Fühler Richtung Klassik aus: „The Mozart Influence“ heißt es um 20 Uhr im Schwazer SZentrum, Wolfgang Amadeus als „unverbesserlicher Experimentator und Freigeist“, heißt es in der Ankündigung, steht da im Zentrum des Interesses des The Comp Cord Ensemble, dem neben Hackl selbst u. a. auch die Outreach-Veteranen Gene­ Pritsker (Gitarre) und John Clark (Horn) sowie Vokalistin Chanda Rule angehören.

Außerdem an diesem Konzertabend am Start: die Ensembles Triple Ay (21 Uhr), Mostly Other People Do The Killing (22.15 Uhr) und Jane Getter Premonition (23.30 Uhr). (TT)