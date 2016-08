Lienz – Elco Jongkind und Daniel Lottersberger gründeten 2014 die Bluesrock-Band Bag Of Bones und brachten 2015 ihr Debüt-Album „Under my Wings“ mit Stefan Moertl am Schlagzeug heraus. Der Sound von Bag of Bones wurzelt auf klassischem Bluesrock, einem Genre, das so viel gespielt wird, dass es äußerst schwierig ist zu brillieren. Aber Bag of Bones tun gerade das. Im Herbst 2016 beginnen die Aufnahmen des zweiten Albums, welches teilweise auch schon Bestandteil des aktuellen Live-Programms ist, das am Freitag, den 12. August, in Lienz zu hören sein wird. Bag of Bones konzertieren ab 20.30 Uhr im Rahmen eines Open-Air-Konzerts an der Alten Stadtmauer beim Creativ Center. Eintritt: freiwillige Spenden. (TT)