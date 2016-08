Stams – Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik sind 40 (römisch: XL) Jahre alt und wollen diesen Geburtstag auch mit jenen beiden Festival-Leitern feiern, die die Geschicke zwischen dem Gründer Otto Ulf und dem gegenwärtigen Intendanten Alessandro De Marchi lenkten. René Jacobs wird am 23. August Glucks Oper „Alceste“ aufführen. Howard Arman, der hier einst auch die Chorszene veränderte, leitete am Sonntag in der Stiftskirche Stams den Festwochen-Introitus.

Rund 130 Vokalisten und Instrumentalisten waren dem Ruf zu diesem Projekt gefolgt, hatten nach der D-Dur-Symphonie op.12 Nr. 1 des Mozart-Zeitgenossen Adalbert Gyrowetz ein geistliches Programm angestimmt und demonstriert, was kein Geheimnis ist: Der musikalische Talentepool Tirols ist überreich bestückt. Mit Arman zu arbeiten, ist ein Erlebnis, und er weiß, was einem riesigen Laienchor und vorwiegend jugendlichen Orchester abzuverlangen ist. Renommierte heimische Pädagogen und Chorleiter arbeiteten bei der Besetzung und Vorbereitung dieses als Benefizkonzert angelegten Konzertes zusammen.

Arman traf auf Mitwirkende, die stilistisch mit Klassik und Barock vertraut sind. Zwischen den Jugendlichen stützten erfahrene Profis das Orchester. So wurde die Gyrowetz-Symphonie zum leichten, aber keineswegs anspruchslosen Auftakt in gemäßigtem bis frischem Tempo. Das Werk befindet sich ebenso wie Vertonungen des Prämonstratensers Isfrid Kayser im Stamser Archiv. Kayser lobte den Herrn mit Inbrunst, doch auf einfache Weise; Gelegenheit, vier schönstimmige Solisten kennen zu lernen: Taryn Knerr, Sopran, sowie aus Tirol Maria Leiter (Alt) und, auf der Karriereleiter, Philipp Kapeller (Tenor) und Florian Köfler (Bass).

Mozarts Kyrie in d-Moll war auch hier ein Prüfstein. Mit voller Prachtentfaltung gingen die Ensembles schließlich in ein Gloria und ein Krönungs-Anthem von Georg Friedrich Händel über, strahlend die Ehre für Gott und den König und die eigene Freude am Musizieren darbringend. (u.st.)