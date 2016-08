Von Silvana Resch

Innsbruck – Der Albumtitel spricht nur scheinbar von einer geglückten Verortung: „Emanzipation im Wald“, so nennen die Hamburger Kritikerlieblinge JaKönigJa ihr neues, knapp 40-minütiges Werk, eine Platte, für die sie sich acht Jahre Zeit gelassen haben. Oder besser gesagt Zeit lassen mussten, trotz Vielbeschäftigung ist dem Trio aus dem Umkreis der Hamburger Schule der Zusammenhang zwischen Kunst und Prekariat wohlbekannt. Die drei Bandmitglieder verfolgen nebenher andere Musik- bzw. Kunstprojekte, machen Film- beziehungsweise Theatermusik, schreiben Texte oder gestalten Bühnenbilder. Die steigenden Mietpreise trieben das Ehepaar Durstewitz – die Cellistin Ebba, Sängerin und Texterin von JaKönigJa, und ihren Mann Jakobus (geborener Siebels), der die fein-duftigen Arrangements verantwortet – dennoch vor Kurzem raus aus Hamburg. Jener Stadt, in der sie gemeinsam mit dem Perkussionisten Marco Dreckkötter in den Neunzigerjahren zur Hausband des Golden Pudel Club werden sollten.

Auch wenn einiges dagegen spricht, die Texte zu „Emanzipation im Wald“ sind bereits vor dieser Stadtflucht entstanden, versichert der Pressetext. Die „Zuflucht in Pflanzen“, so ein Songtitel auf dem neuen Album, ist schließlich nur eine von vielen Möglichkeit. Es gebe auch noch die „Zuflucht im Menschen, Zuflucht in Tönen, Zuflucht in Substanzen, Zuflucht im Schatten ...“ – mehrere Optionen werden in diesem Abzählreim mit kindlicher Sorglosigkeit vorgebracht. In einer schönen, doch unwirtlichen Natur findet das Sehnen indes nur wenig Halt. In den Büschen kann man sich leicht verfangen, und endlich wieder zuhause angekommen („nach Hause kriechen auf blutigen Knien“) wird „Heidekraut erbrochen“. So geschehen im titelgebenden Stück „Emanzipation im Wald“, das leicht dissonant, doch entschlossen beschwingt angetänzelt kommt. Das literarische Ich leidet an einer ernsthaften seelischen Verstimmung, die mit Sauerklee, Stechdorn und Wollkraut kuriert werden soll. Der Befreiungsschlag erfolgt zwischen Depression und Wahn, da gibt es schließlich auch für das Erdmännchen kein Halten mehr.

So schwer greifbar die kunstfertigen Texte, so schwierig auch die genremäßige Verortung dieser Band, die sich ihren Namen bei der Sesamstraße geborgt hat. Für JaKönigJa wurde eigens der Begriff Kammerpop erfunden, den die Hamburger nun – auf ihrem mittlerweile sechsten Album – folkig angehaucht kredenzen. Mit Cello, Klavier, Posaunen, Gitarre und Mandolinen und nur wenig Schlagzeug werden diese zehn Stücke mit traumwandlerischer Sicherheit durchmessen. So schön und smart wurden schon lange keine Zufluchtsorte mehr gesucht und musikalisch raffiniert angeboten.