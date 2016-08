Finkenberg – 10.000 Zuschaue­r, über 20 Fanclubs und Hunderte Biker waren laut Information von Handwerker Promotion am Samstag beim großen Schürzenjäger Open Air in Finkenberg dabei. Der große Manitu hatte das Flehen der Fans wohl erhört, endlich ein paar Sonnenstrahlen herabzuschicken. Denn bei Sonnenschein und trockenen Fußes genoss der stetig wachsende Stamm der Schürzenjäger handgemachten Alpenrock vom Feinsten. Los ging es um 14 Uhr mit den Zillertaler Bergzigeunern, dann sorgte der mehrfach ausgezeichnete Meister an der Steirischen Harmonika Franky Leitner für Stimmung. Nach Da Wadltreiber, dem niederländischen Trio Tirol Sound sowie den Trucks gehörte den Schürzenjägern die Bühne. Die guten alten Schürzenjäger-Hits wechselten mit neuen Hymnen wie „Herzblut“ oder „Heimweh“ ab. Wie immer alles live. Wie immer vor beeindruckender Bergkulisse – die Fans waren begeistert. (TT)